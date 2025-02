A- A+

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz cancela atividades desta quarta-feira (5) devido às fortes chuvas no Recife Preparador físico orientará atividades para os atletas realizarem em casa; Tricolor enfrenta o Jaguar nesta sexta (7), na Arena de Pernambuco

As fortes chuvas que atingiram o Recife nesta quarta (5) também afetaram o futebol. Com treinos marcados para hoje no CT Ninho das Cobras, localizado no bairro da Guabiraba, o Santa Cruz precisou cancelar a atividade em meio à semana de preparação para o duelo contra o Jaguar, nesta sexta-feira (7), pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano.

Divulgada pela assessoria de comunicação do clube na noite de ontem (4), a programação desta quarta incluía um treino no CT às 15h e uma coletiva de apresentação do atacante Everton Felipe, às 13h30.

No entanto, devido às chuvas, o treino foi transferido do Centro de Treinamento para a academia do estádio do Arruda, enquanto a coletiva acabou cancelada.

Mais tarde, o clube informou que a comissão técnica decidiu cancelar também o treinamento de hoje. Com isso, o preparador físico, Edvaldo Tacão, deve repassar uma atividade para que os atletas realizem em casa. As atividades devem voltar ao normal nesta quinta-feira (6).

Santa Cruz no Campeonato Pernambucano

O próximo compromisso do Santa Cruz no Estadual será contra o Jaguar, nesta sexta-feira (7), às 20h, na Arena de Pernambuco.

O confronto opõe equipes em momentos distintos na competição. Líder com 13 pontos, o Tricolor vive boa fase e busca a vitória para se manter no topo da tabela. Já o Jaguar, com apenas cinco pontos, ocupa a oitava colocação e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

