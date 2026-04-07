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Futebol Santa Cruz: Claudinei Oliveira projeta duelo em "gramado diferente" contra o Floresta Duelo contra o time cearense será no próximo sábado (11), em Horizonte

A estreia do Santa Cruz na Série C não foi dentro das expectativas, principalmente pelo duelo ter sido prejudicado pelas forte chuva e o gramado castigado da Arena de Pernambuco, na última segunda-feira (06). Com um discurso empenhado em repetir a mesma entrega da vitória por 1x0 contra o Itabaiana, o treinador Claudinei Oliveira projetou o duelo seguinte.

Marcado para o próximo sábado (11), às 17h, em Horizonte, no estádio Domingão, o confronto contra o Floresta também deve ter o fator do gramado como preponderante.

Em 2025, na Série D, o Tricolor chegou a sofrer uma dura derrota para o Horizonte por 2x0. Mais tarde, esse duelo foi visto como uma virada de chave para o acesso.

“Sobre o gramado, eu joguei contra o contra o Floresta ano passado em Horizonte, pelo Londrina, a gente até venceu a partida, não é que o gramado seja ruim, é um gramado diferente, a bola enrosca um pouquinho mais, é um jogo mais lento, mas dá para jogar", descreveu o técnico Claudinei Oliveira.

Assim como no jogo da primeira rodada, o comandante coral afirmou que o grupo não irá procurar desculpas e afirmou que irá procurar os três pontos da mesma forma. "É o que eu falei, não vamos ficar olhando dificuldade, ficar arrumando muleta, vamos procurar enxergar a oportunidade, a gente tem uma chance de fazer mais três pontos, é isso que a gente tem que buscar", disse.

Tabela

A tabela inicial da Série C, a princípio, foi muito dura com o Santa. Nas primeiras seis rodadas, apenas dois jogos serão realizados no Recife. Os dois próximos duelos serão como visitante, primeiro contra o Floresta, na sequência diante do Confiança.

Mesmo com a jornadas longe de casa, a visão do plantel segue atrás de conquistar vitória após vitória.

"A gente não pode deixar passar nenhuma das duas [oportunidades] porque dos 18 pontos, só seis a gente disputa aqui. Vamos ter que buscar os outros fora de casa, então, eles entenderam isso, não olharam a dificuldade, eles enxergaram a oportunidade de ganhar o jogo e lutaram para ganhar o jogo o tempo todo", refletiu Claudinei.

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