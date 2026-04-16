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FUTEBOL Claudinei Oliveira reforça identidade ofensiva do Santa: "acredito no futebol dessa forma" Próximo confronto do Tricolor será diante do Confiança, no próximo sábado (18), fora de casa, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Santa Cruz segue em busca de consolidar seu estilo de jogo na Série C do Campeonato Brasileiro, e o técnico Claudinei Oliveira tem deixado claro o caminho que pretende seguir. À frente da equipe tricolor, o treinador reforçou a importância de uma postura ofensiva, com protagonismo e intensidade, como base para alcançar melhores resultados na competição.

"Eu acredito no futebol dessa forma, com alta intensidade, força, velocidade, sempre procurando diminuir o espaço do adversário, ganhando as divididas. Um time intenso que pegue as bola e tente o gol o tempo inteiro. Tem jogos que não vão permitir que façamos assim, algumas vezes teremos que diminuir o ritmo, sustentar a posse, pois é o que o jogo permite muitas vezes. O treino é intenso, pois o foco é repetir o mesmo padrão em campo. Quero 100% no treino e 100% no jogo", explicou.

O próximo compromisso do Santa será fora de casa, contra o Confiança, no próximo sábado (18), às 16h, em jogo válido pela terceira rodada da Série C. A comissão técnica coral destacou a organização da equipe sergipana e o bom desempenho na Copa do Nordeste como fatores de alerta, reforçando que a estratégia tricolor está sendo ajustada com foco na conquista dos três pontos fora de casa.

"A gente tem que diferenciar as coisas, né? O adversário não pontuou na Série C, mas está com sete pontos na Copa do Nordeste, está muito bem na Copa do Nordeste, quase classificado. Jogou com o time alternativo (na partida passada) e mesmo assim arrancou um empate. A gente acha que vai ser um jogo difícil, é uma equipe organizada, o Caçapa tem experiência internacional, é um treinador experiente. Vamos lá respeitando a equipe do Confiança, mas buscando a vitória. Nossa estratégia está sendo traçada, estamos analisando o adversário, mas o objetivo é conquistar os três pontos", destacou.

O Santa Cruz divide a oitava posição da Série C com o Paysandu, com quatro pontos. O Confiança é o 17º, ainda sem pontuar.

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