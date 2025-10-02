Santa Cruz: com Ariel e Renato lesionados, Cabo revela dúvidas sobre substituto de Galhardo

A- A+

O Santa Cruz vive uma grande dúvidas nas vésperas da finalíssima da Série D. Em última coletiva antes da decisão, nesta quinta-feira (01), o treinador Marcelo Cabo revelou que os atacantes Ariel e Renato, possíveis substitutos do suspenso Thiago Galhardo, não treinaram por motivos de lesão.

O centroavante Ariel está afastado há mais tempo. Segundo o treinador, o argentino sentiu lesão após o jogo contra o Maranhão, ainda nas semis da Série D.

Mesmo sem treinar com o elenco há duas semanas, o atleta estará relacionado e viajará com o grupo, garantiu o treinador.

"O Ariel teve uma lesão após o jogo do Maranhão, até então, ele não treinou conosco, estava somente em tratamento. Ainda temos uma sessão de treinamento, mas ele viaja com o time", disse.

Por sua vez, a contusão de Renato é mais recente. O atacante, responsável pelo gol na derrota de 2x1, no jogo de ida da final, sentiu o incômodo na panturrilha após a partida contra o Barra.

Contudo, também precisou ficar afastado por toda semana dos treinamentos com bola até aqui.

"O Renato saiu com um incômodo na panturrilha após o último jogo, está entregue ao Departamento Médico, mas confiamos muito nas capacidades deles de poder contar com esses jogadores. Ambos viajam, mas vamos ver o que terá de relatório do DM", declarou o treinador.



Além da ausência de Thiago Galhardo, o volante Wagner Balotelli também está fora. O treinador indica não mudar muito a estrutura de jogo. Pensando em jogadores que podem fazer a referência ofensiva, após a saída recente de Eduardo Tanque, a única opção que resta é de Pedro Henrique, que jogou um pouco mais de 20 minutos contra o Barra.

Para sair de Santa Catarina com o inédito título da Série D, o Santa Cruz precisa vencer o Barra por dois gols de diferença. Vitória por apenas um gol leva a disputa para penalidades. Empate e qualquer outro resultado é favorável ao time catarinense.



