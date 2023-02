A- A+

Santa Cruz Santa Cruz comemora 109 anos de fundação O Tricolor do Arruda possui uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil

Dia especial para a torcida tricolor. Nesta sexta-feira (03), o Santa Cruz comemora 109 anos de fundação. Umas das torcidas mais apaixonadas do país, o Terror do Nordeste é o segundo maior campeão do Campeonato Pernambucano com 29 títulos, tem uma Copa do Nordeste (2016) e venceu a Série C de 2013.

Em 3 de fevereiro de 14

O céu do Recife se enfeitou

Uma nova estrela brilhou naquele dia

Nascia o meu tricolor



MEU SANTA, MEU SANTA CRUZ!#Santa109Anos pic.twitter.com/luIuyPrv1K — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 3, 2023

O passado de glória tricolor citado no hino remete principalmente ao período na década de 70. O ápice foi na grande campanha no Campeonato Brasileiro de 1975, quando o Santa foi eliminado pelo Cruzeiro nas semifinais em jogo marcado por erros de arbitragem.

É nesse momento que O Mais Querido embalou sua maior sequência de títulos estaduais. O pentacampeonato entre 1969 e 1973. O último título foi conquistado em 2016.

O Tricolor tem compromisso marcado para um dia após seu aniversário. Neste sábado (04), encara o Salgueiro, às 16h30, no sertão pernambucano.

