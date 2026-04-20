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Estádio Santa Cruz: Comissão Patrimonial afirma que Arruda não tem risco de colapso estrutural Ainda segundo o clube, a situação parte de uma pendência técnico-documental para validação estrutural do Arruda

A Comissão Patrimonial do Santa Cruz emitiu, no último domingo (19), uma nota explicando a sua versão sobre a situação do estádio do Arruda e o resultado do parecer realizado pela Defesa Civil do Recife na semana passada. Conforme a diretoria, apesar da classificação de 'Risco Alto (R3)' de maneira global e de 'Risco Muito Alto (R4)' em um setor da estrutura, tecnicamente o local não sofre risco de colapso estrutural.

Ainda mais, segundo o poder do clube, a exigência para reavaliação e eventual redução do grau de risco decorre da necessidade de regularização documental e comprovação técnica formal, composta por uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), além de um parecer estrutural assinado por um engenheiro.

A nota técnica referente à recuperação estrutural levou em consideração muito do que já havia sido vistoriado em 25 de setembro de 2024. Com o relatório emitido, a corporação compreende que o trecho entre os portões 5 e 6 - acesso na Rua das Moças - está classificado como 'Risco Muito Alto (R4)'. Já os demais setores estão enquadrados como 'Risco Alto (R3)'.

Sobre o estado atual da edificação, a Defesa Civil alega que ainda há ferragens expostas e em estado de oxidação, além de parte da concretagem fora do lugar, isso no setor entre os portões 5 e 6, nas proximidades da Rua das Moças. Por outro lado, a corporação ressalta que ações pontuais foram empregadas, mas que algumas recomendações ainda não foram totalmente atendidas.

Segundo a Comissão Patrimonial, o maior impasse é de natureza documental. O clube argumenta que esses ajustes já foram realizados e entregues. O intuito inicial é que o Santa consiga a liberação das sociais, cadeiras, camarotes e arquibancada superior do lado do canal.

Arena

Enquanto isso, o Santa Cruz segue mandando seus compromissos na Arena de Pernambuco. O Tricolor volta a campo neste domingo (26), às 16h, diante do Amazonas, pela quarta rodada da Série C, no estádio localizado em São Lourenço da Mata. A venda de ingressos já foi iniciada.

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