Futebol Santa Cruz: Comissão Patrimonial entrega parecer técnico referente à proposta de constituição da SAF Tricolor está em fase final do processo para mudar modelo de gestão do clube para Sociedade Anônima de Futebol

A Comissão Patrimonial do Santa Cruz informou nesta segunda-feira (6) que protocolou, junto ao Conselho Deliberativo, o parecer técnico referente à proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O órgão informou que o documento apresenta-se favorável ao projeto de mudar o modelo de gestão do Tricolor.





Em nota, a Comissão julgou “indispensável apresentar ressalvas e pontos de atenção detalhados no parecer”.

“Essas ressalvas têm por objetivo primordial proteger o patrimônio material e imaterial do clube, salvaguardar sua identidade histórica centenária e, fundamentalmente, assegurar a sustentabilidade econômica de longo prazo da instituição. Reconhecemos a relevância histórica deste momento. A seriedade da pauta exige o máximo de cautela, transparência e responsabilidade de todos os envolvidos. Somente com a união de esforços e a fiscalização rigorosa dos ritos poderemos garantir que o Santa Cruz Futebol Clube avance de maneira sólida e fortalecida”, publicou.

Andamento

Na quinta (9), existe a possibilidade de ocorrer a votação da SAF do Santa Cruz. Em caso de aprovação, o clube precisará, em até cinco dias, convocar a Assembleia Geral de Sócios, que deve ser realizada em 45 dias.

O Santa ainda terá de ratificar a operação para, enfim, finalizar todos os protocolos, incluindo nos autos do processo da Recuperação Judicial, para começar a operação sob novo modelo de gestão.

A SAF do Santa terá investimento de R$ 1 bilhão em até 15 anos. Para a Série C do ano que vem, a meta é investir R$ 36 milhões, além de aplicar R$ 100 milhões em até três anos na infraestrutura do clube.

