Santa Cruz completa um mês sem perder e comemora boa fase na Série D

Nos últimos 30 dias, o Santa Cruz não sabe o que é perder. Neste intervalo de tempo, a equipe entrou em campo seis vezes, todas pela Série D do Campeonato Brasileiro. Foram quatro vitórias e dois empates. Aproveitamento que fez o clube pular para a liderança do Grupo 3 da competição, com 17 pontos. Um mês a se comemorar pelos tricolores.



Parte do sucesso do Santa Cruz neste recorte está no desempenho defensivo. Em cinco das seis partidas em questão, o time não foi vazado. Quatro delas de forma consecutiva. O Tricolor tem a melhor defesa da chave, com apenas quatro gols sofridos. O último tropeço foi no dia 14 de maio, contra o Potiguar, por 2x1, em Mossoró, pela segunda rodada da Série D.



"A transição defensiva foi ênfase no trabalho porque, quando cheguei, o Santa Cruz tomava muitos gols de contra-ataque. Crescemos nisso. O desafio é manter essa tranquilidade, sem entrar a ansiedade, para criar as chances e matar o jogo", afirmou o técnico Felipe Conceição.



No desempenho geral da Série D, a sequência de jogos sem derrotas do Santa Cruz no torneio só está abaixo das obtidas por Tuna Luso-PA (quarto do Grupo 1); Ferroviário-CE (líder do Grupo 2); Retrô (líder do Grupo 4); Anápolis-GO e Ceilândia-DF (segundo e terceiro, respectivamente, do Grupo 5); além do Patrocinense (segundo do Grupo 7).





Desfalques nas laterais



Diante do Pacajus, sábado (17), no Ronaldão, o Santa Cruz não terá os laterais Rhuan Rodrigues e Marcus Vinícius, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com os desfalques, Conceição já confirmou quem serão os substitutos.



"Vão jogar os que entraram contra o Globo. Não vou mudar. Entrarão Léo e Ítalo Silva. Léo tem jogado mais vezes. Já Ítalo cresceu na questão defensiva. Era algo que eu pegava no pé dele. Ele era muito bom à frente, mas defensivamente tinha dificuldade em compor linha de quatro. Ele cresceu nessa parte e é um atleta importante para gente", afirmou o treinador.



O jogo contra o Pacajus colocará fim à maratona de jogos do Santa Cruz em uma semana. Será o terceiro desafio em um intervalo de seis dias. No domingo passado e na última quarta, o Tricolor enfrentou o Globo, vencendo ambos os jogos. Depois de encarar os cearenses, os pernambucanos terão um descanso e só voltarão a atuar no dia 28 de junho, contra o Sousa-PB, no Marizão.



"A gente vai fazer três partidas em seis dias. Para uma equipe que vinha jogando uma vez por semana, estamos mostrando superação e usando bem o elenco", frisou o treinador.

