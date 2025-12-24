Qua, 24 de Dezembro

Desfalque

Santa Cruz comunica lesão do centroavante Ariel

O atacante coral tem previsão de retorno para o início do próximo ano

Ariel, atacante do Santa CruzAriel, atacante do Santa Cruz - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O departamento médico do Santa Cruz comunicou, nesta quarta-feira (24), que o atacante Ariel apresentou quadro de tendinite solear na perna esquerda. 

Segundo o diretor médico do clube, Antônio Mário Valença, o atleta está em processo de reabilitação com previsão de retorno às atividades no início de janeiro.

O centroavante tem 38 anos e chegou ao Santa Cruz na metade deste ano. Acumulando problemas físicos, ele participou de apenas cinco jogos na reta final da Série D e marcou um gol que foi decisivo para o acesso tricolor. 

Ariel não participou do jogo-treino nessa terça-feira (23) contra o Santa Cruz-RN. A Cobra Coral goleou o homônimo por 7 a 1.

Os gols foram marcados por Quirino, Patrick Allan, Eurico, Renato, Ryan (2x) e William Alves. 

