Santa Cruz concretiza saídas de Jefferson Feijão e Rian

Em reta final de preparação para enfrentar o Petrolina, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz anunciou, na tarde desta segunda-feira (3), o desligamento de dois jogadores. Conforme antecipado pela Folha de Pernambuco na última semana, o lateral-direito Jefferson Feijão e o atacante Rian Lopes estão de saída do clube.

No Tricolor desde a temporada passada, Feijão, de 36 anos, acumulou 23 jogos com a camisa coral, sendo 18 deles neste ano. A última aparição foi na derrota por 3x1 diante do Íbis, no duelo que tirou as chances do Santa garantir vaga na Série D do próximo ano.

Já Rian, deixa o Arruda sem ao menos ter sido utilizado. Anunciado em novembro, o atacante chegou a ser relacionado em três partidas, mas não foi acionado em nenhuma. Os jogos em que ele esteve no banco foram contra o Caucaia, pela Copa do Nordeste; o Botafogo/PB, pela Copa do Nordeste; e o Porto-PE, pelo Campeonato Pernambucano.

