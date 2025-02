A- A+

Grana boa Santa Cruz: confira os concorrentes da Série D que seguem podendo faturar com a Copa do Brasil 12 clubes da Série D continuam vivos na Copa do Brasil 2025, podendo ampliar o orçamento da o segundo semestre

O Santa Cruz certamente olhou com atenção. Nesta última quinta-feira (28), se encerrou a primeira fase da Copa do Brasil, uma das mais rentáveis competições nacionais. Dos 92 clubes que entraram na disputa, 36 são times de Série D, mas apenas 12 conseguiram avançar e fazer uma renda milionária, incremento importante para quem quer brigar pelo acesso.

Com a futura implementação da SAF, o Santa Cruz prevê ter um dos maiores orçamentos da Quarta Divisão. Porém, o Tricolor ainda tem alguns concorrentes de peso e na disputa acirrada que se prevê, cada renda será importante na montagem de um elenco forte.

Valores

Conforme divulgou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a premiação total do torneio deve ultrapassar os R$100 milhões. As bonificações variam de acordo com os grupos que os clubes ficaram posicionados, levando em consideração a atual divisão dos times.

Para levar como base, os clubes que ficaram no Grupo 3 (Série C, D e outros) receberam R$ 830 mil pela participação na primeira fase. Para aqueles que conseguiram avançar, receberam ‘um pix’ de R$ 1 milhão.

A reportagem da Folha de Pernambuco acompanhou o resultado de todos os possíveis adversários do Santa Cruz na Copa do Brasil e listou aqueles que estão milionários, podendo fazer uma frente maior contra a Cobra.

Como já foi dito, 36 clubes que vão estar na disputa da Série D deste ano estiveram classificados para 1ª fase da Copa do Brasil. Porém, menos da metade segue vivo. É importante relatar que ocorreram disputas entre times da Quarta Divisão.

Classificados

Na quarta (19) da semana passada, o primeiro classificado foi justamente nesse cenário de dois times da Série D se enfrentando, quando a Tuna Luso eliminou o tradicional Sampaio Corrêa. No mesmo dia, o Capital-DF eliminou a Portuguesa-RJ.

E ainda naquela mesma noite, a primeira grande zebra veio do Gazin Porto Velho-RO, que deixou o Cuiabá para trás. Em mais um ‘confronto direto’, o Manaus venceu o Independência-AC.

Já nesta última quarta (26), o Guarany de Bagé-RS derrotou o Altos em mais uma disputa direta e o Cascavel surpreendeu o América-MG. Rebaixada no ano passado, a Aparecidense venceu o Votuporanguense fora de casa e o Nova Iguaçu goleou o Barcelona-RO.

Apesar de um Paranaense ruim, Cascavel despachou o América-MG e faturou R$1 milhão para o restante da temporada - Divulgação/Cascavel

No mesmo dia, Maracanã e Ferroviário fizeram um duelo cearense entre dois times que vão estar na Série D. Na oportunidade, quem levou a melhor foi o time de Maracanaú, que venceu o Ferrão nos pênaltis.

Outro duelo que deixou um time da Quarta divisão foi entre União-TO e América-RN. Apesar dos investimentos da SAF e de começar na frente, o time potiguar acabou derrotado e uma receita importante para trás. Tradicional time gaúcho, o São José derrotou o Oratório-AP.

No último dia da primeira fase, cinco clubes da última divisão entraram com a esperança de lucrar ainda mais, porém, apenas um sorriu ao final da noite. Após 2x2 no tempo normal, o Ceilândia-DF derrotou o Coritiba nos pênaltis.

Times da Série D que venceram:

Cascavel - 1x0 América-MG

Guarany de Bagé / 2x1 Altos-PI

União-TO / 4x2 América-RN

Capital-DF / 0x0 (5x3) Portuguesa-RJ

Maracanã-CE / 1x1 (5x4) Ferroviário-CE

Tuna Luso / 1x0 Sampaio Corrêa-MA

Gazin Porto Velho / 0x0 (4x3) Cuiabá

Nova Iguaçu / 4x1 Barcelona-RO

Aparecidense / 2x2 (5x4) Votuporanguense-SP

São José / 3x1 Oratório-AP

Manaus / 1x1 (4x2) Independência-AC

Ceilândia / 2x2 (4x2) Coritiba

Times da Série D que já foram eliminados:

Altos

América-RN

Águia de Marabá

Independência-AC

Jequié

Barcelona de Ilhéus

GAS-RR

Santa Cruz de Natal

Parnahyba-PI

Boavista-RJ

Operário-MS

Maranhão

Trem-AP

Humaitá-AC

Sergipe

ASA

Pouso Alegre

Tocantinópolis

Ferroviário-CE

Sampaio Corrêa-MA

Sousa

Rio Branco-ES

Portuguesa

Inter de Limeira

Veja os confrontos da 2ª fase:



Atlético-GO x Retrô-PE

CSA-AL x Tuna Luso-PA

Nova Iguaçu-RJ x Vasco

Operário-PR x Tombense-MG

Athletico-PR x Guarany de Bagé-RS

Capital-DF x Gazin Porto Velho-RO

Ceará x Confiança-SE

Maringá-PR x União-TO

Athletic-MG x Grêmio

Vitória x Náutico

Remo x Criciúma

Aparecidense-GO x Cascavel-PR

Atlético-MG x Manaus

Olaria-RJ x Brusque-SC

Caxias-RS x Fluminense

Maracanã-CE x Ceilândia-DF

Concórdia-SC x Botafogo-PB

Operário CEOV-MT x Novorizontino-SP

São José-RS x Red Bull Bragantino

Rio Branco de Venda Nova-ES x Vila Nova

