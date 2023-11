A- A+

Santa Cruz Santa Cruz confirma apenas uma chapa inscrita para as eleições do clube De acordo com texto publicado em site oficial, Tricolor informa que apenas Bruno Rodrigues concorre ao pleito

O Santa Cruz publicou, neste domingo (5), em seu site oficial, que apenas uma chapa está concorrendo à eleição que vai definir o próximo presidente do clube, marcada para o próximo domingo (12). No texto publicado, apenas o grupo Reconstrução Coral, encabeçado pelo presidente do Ceasa/PE, Bruno Rodrigues, e que tem Marcos Benevides como vice, foi citado.

A chapa do ex-presidente Zé Neves não consta na publicação. Por outro lado, a retirada da candidatura de Albertino dos Anjos foi comunicada. Na semana passada, Albertino optou por não concorrer ao pleito, mostrando apoio a Bruno Rodrigues.

A Folha de Pernambuco tentou entrar em contato com Zé Neves para apurar quais os próximos passos serão dados pela chapa, mas não obteve êxito até a publicação desta matéria.

O Conselho Deliberativo e a Comissão Eleitoral também foram procurados, mas não atenderem a reportagem. Assim, caso o grupo de Zé Neves não acione a Justiça Comum, a eleição do Santa Cruz do próximo final de semana será de aclamação de Bruno Rodrigues.

Confira o texto publicado pelo Santa:

O Santa Cruz Futebol Clube, dando continuidade ao cumprimento do art. 28 de seu estatuto, divulga as informações referentes as chapas inscritas para as eleições ordinárias previstas para o dia 12/11/2023.

Levando em consideração a solicitação realizada pelo Sr. Albertino dos Anjos, que retirou sua candidatura, resta a chapa única RECONSTRUCAO CORAL

Sem prejuízo do prazo de impugnação a serem contatos a partir do primeiro dia útil após a divulgação das informações.

