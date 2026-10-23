Santa Cruz confirma contratação de Raphael Rezende como consultor de scout

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O Santa Cruz anunciou, nesta sexta-feira (23), a contratação de Raphael Rezende, que assumirá o cargo de consultor do departamento de scout do clube. O profissional chega com o aval de ter trabalhado com Thairo Arruda e Danilo Caixeiro, investidores da SAF tricolor.

O principal trabalho de Raphael foi no Botafogo, onde atuou como head scout e coordnador de mercado. No Fogão, o profissional chegou em 2022 e fez parte do processo de reformulação do clube carioca, ainda no início do desenvolvimento da SAF comandada por John Textor.

Rezende também teve papel importante na formação do time de 2023, que veio a receber alguns reforços mais e acabou por conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024.

Na nota de apresentação, o Santa Cruz informou que Raphael Rezende chega ao Arruda para contribuir com a organização dos processos de análise de mercado e prospecção de atletas.

Jornalista de formação, Raphael Rezende trabalhou por mais de 15 anos como comentarista no Sportv, canal do Grupo Globo, e realizou curso de Licença B na CBF, o que permite ser técnico das divisões de base. O profissional também conta com formação em gestão de futebol, além de mercado, desempenho e scouting pela Universidade do Futebol.

Base

Pelo setor de divisão de base, o Santa Cruz conheceu, nesta sexta-feira (23), o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Ainda sem data e local definido, o Tricolor do Arruda enfrentará o Atlético-MG em jogos de ida e volta. O primeiro jogo será em Pernambuco, enquanto os último 90 minutos será em Minas Gerais.

Caso avance à semifinal, o adversário sairá do duelo entre São Paulo e Ceará. No outro lado da chave, Paysandu enfrenta o Palmeiras, enquanto o Operário-PR, que eliminou o Náutico nas oitavas, pega o Flamengo.

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