Santa Cruz confirma empréstimo de Matheus Melo ao Maringá

O Santa Cruz anunciou, neste sábado (19), que o jogador Matheus Melo será emprestado ao Maringá para a disputa da Série C até outubro deste ano.

Segundo o Tricolor, “o acordo prevê opção de compra ao término do vínculo”. O meia defendeu a Cobra Coral por duas temporadas.

No total, foram dez partidas e três gols. O último jogo de Matheus Melo pelo Santa foi a derrota para o Sport pelas semifinais do Campeonato Pernambucano em março.

Com contrato válido até o fim de 2026, o atleta tratou uma pubalgia e só foi relacionado em quatro partidas da Série D, mas não chegou a entrar em campo na competição.

O Tricolor do Arruda também falou sobre boatos relacionados ao atraso no pagamento do atacante Geovany, que veio do Marcílio Dias e pertence ao Atlético Tubarão, ambos de Santa Catarina.



“O Santa Cruz esclarece: a parcela de julho foi quitada. Restam agosto e setembro quando o Clube poderá exercer direito de compra de 50% do passe do atleta.”

O clube pernambucano pagou 250 mil pelo empréstimo e terá que pagar mais 2 milhões, caso opte por ficar em definitivo com o jogador.

