Santa Cruz confirma Francisco Sales como novo gerente de futebol

Após oficializar a chegada do técnico Itamar Schulle, o Santa Cruz comunicou que Francisco Sales será o novo gerente de futebol do clube para a temporada 2024. O profissional estava atuando como diretor executivo do Botafogo-PB e já tinha trabalhado anteriormente no Tricolor.

"É um prazer grande voltar ao Santa Cruz. Um clube gigante no Brasil. O projeto passado pela diretoria, de reestruturação do clube, para reerguer esse gigante. O papel do gerente de futebol, dentro do departamento, é alinhar os processos internos para todos que fazem parte do entorno do elenco profissional saibam seu papel. Tentaremos organizar o departamento da melhor forma possível, com as pessoas que estarão envolvidas no dia a dia do clube. Participaremos do mapeamento e contratação dos jogadores, junto com o treinador e a diretoria, auxiliando na parte de logística também", afirmou Sales, em declaração divulgada pela assessoria de imprensa do Tricolor.

Sales era gerente administrativo da Secretaria de Esportes da Paraíba. Ele concluiu o curso de Gestão de Futebol junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), é formado no curso de Direito e também tem especialização em Gestão Empresarial. Na chegada, o novo gerente elogiou a escolha do Santa em fechar com Schulle.

"É um treinador que criou identificação com o Santa. Teve resultados bons na primeira passagem e, por já termos trabalhado juntos em outras ocasiões, isso facilita. Não vamos medir esforços para que o ano de 2024 do Santa Cruz seja vitorioso, com um 2025 mais completo em termos de competições", completou.

