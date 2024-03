Santa Cruz confirma renovação de Lucas Siqueira até final de 2025

A- A+

O Santa Cruz confirmou mais uma renovação de contrato pensando na próxima temporada. O volante Lucas Siqueira estendeu seu vínculo até o final de 2025, informou a Cobra Coral nessa segunda-feira (25).

"O Santa Cruz informa a renovação contratual do volante Lucas Siqueira. Seu vínculo com o tricolor agora vai até o final de 2025. O atleta será emprestado ao Botafogo/PB e retorna ao Mais Querido em novembro. Desejamos sorte ao Lucas nesse período", enviou em nota o clube.

Lucas Siqueira entrou em campo 13 vezes nesta temporada e contribuiu com dois gols. Ele vai poder reforçar o Botafogo-PB durante a sequência do Paraibano, da Copa do Nordeste e, a partir de abril, na Série C do Campeonato Brasileiro.

Na carreira, o cabeça de área acumula passagens por equipes como Vasco, Paysandu, CRB, Ceará, Portuguesa, Remo e Ituano.

Veja também

Futebol "Estamos devendo", diz Allan Aal sobre rendimento do Náutico na temporada