Santa Cruz confirma rescisões liminares de Thiago Galhardo e Nathan

O Santa Cruz e a Cobra Coral S.A se pronunciaram oficialmente, na noite desta quinta-feira (27), sobre a atual situação financeira do clube. Por meio de nota, foram reconhecidas as rescisões de contrato dos atletas Thiago Galhardo e Nathan, que protocolaram, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o pedido para deixar o Tricolor. A dupla alegou atrasos de pagamentos de salários e de recolhimento de FGTS.

O Santa contextualizou que as rescisões liminares “oriundas das dificuldades financeiras” fazem parte dos desafios já imaginados para os últimos meses do ano, já que o clube não joga desde o início de outubro, após término da Série D do Campeonato Brasileiro. Situação que diminui o fluxo de caixa.



Antes mesmo do fim do calendário da temporada de 2025 do Santa, os investidores da Cobra Coral S.A, a exemplo de Iran Barbosa, já haviam alertado para essa possibilidade, reforçando que o clube não tinha mais as grandes rendas de bilheteria, por exemplo, para ajudar nos vencimentos mensais.



Ainda sobre os pedidos de rescisões, a diretoria coral definiu a situação como "um comportamento contraditório às ações e o que era esperado dos atletas", citando que houve um “descompasso” no processo.



Credores



Ainda em nota, o Santa também relembrou o trabalho de reconstrução financeira já em curso. Em processo de Recuperação Judicial, o clube já cumpriu com todas as quatro rodadas de negociações com os credores - a última ocorreu na terça-feira passada. Mais de 250 acordos foram alcançados, desembolsando mais de R$ 4 milhões do DIP Finance que estava disponível para esse momento.



Por fim, o grupo de investidores reiterou que segue auxiliando o Santa Cruz dentro do processo e enfatizou que toda a dívida da Associação será da Cobra Coral S.A assim que o processo de transformação em SAF for concluído.

No próximo domingo (30), das 8h às 17h, o Santa Cruz vivenciará a votação da SAF, por meio da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) dos sócios. Etapa considerada a mais importante da implementação do clube em uma Sociedade Anônima do Futebol.

