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SAF

Santa Cruz consegue autorização do DIP de R$ 6,5 milhões

Decisão favorável saiu na manhã desta terça-feira (29)

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Santa Cruz se aproxima da reta final da disputa da primeira fase da Série CSanta Cruz se aproxima da reta final da disputa da primeira fase da Série C - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Santa Cruz obteve, nesta terça-feira (29), a autorização do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) ao pedido do DIP (debtor-in-possession), financiamento de empréstimo de emergência, no valor de R$ 6,5 milhões, pago pela Matix Capital Ltda, novo grupo de investidores da SAF do clube. 

Além da decisão favorável, o texto da 18ª Vara Cível da Capital também consta a autorização da transferência da posição contratual da Cobra Coral Participações S.A para a Matix Capital Ltda, que é liderada por Danilo Caixeiro e Thairo Arruda. 

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Justificativa
Desde que o processo com a ‘SAF dos Mineiros’ começou a ter problemas de inadimplência, o presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, passou a ter como um dos objetivos o aporte imediato para quitar os débitos da atual temporada. 

Segundo o texto da decisão, o Santa Cruz “justificou a extrema urgência na necessidade de garantir a regularidade do pagamento dos salários, direitos de imagem e premiações do elenco de futebol profissional na fase final do Campeonato Brasileiro da Série C”. R$ 500 mil foram adiantados no último mês de agosto. 

Além disso, o recurso também é visto como importante para o prosseguimento das rodadas de mediação antecedente à Assembleia-Geral de Credores, que está prevista para o final do mês de outubro. 

Apresentação dos novos investidores da SAF do Santa Cruz à imprensa Santa Cruz apresentou os novos investidores da SAF no início de setembro - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A decisão do juiz também levou em consideração que o novo acordo é mais barato do que o financiamento anterior. Primeiro, porque a texa selic caiu de 13,88 para 5,35 pontos percentuais. Segundo, o contrato passou a utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no lugar do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), como índice de correção, o que foi considerado como mais vantajoso.

Por fim, o novo contrato não exige que bens importantes do clube sejam dados como garantia, preservando o patrimônio, como o Estádio do Arruda e o Centro de Treinamento.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o advogado do Santa Cruz, Lucas Cavalcanti, informou que o corpo jurídico do clube segue para formalizar os documentos e as assinaturas necessárias. Após a formalização, o clube terá até 48 horas para receber o recurso. 
 

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