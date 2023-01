A- A+

COPA DO NORDESTE Santa Cruz consegue gol no apagar das luzes e garante empate no jogo contra o Vitória Yan de Oliveira faz gol aos 51 do segundo tempo e presenteia o time com boa atuação

Se não é sofrido não é Santa Cruz. Com direito a gol no finalzinho, o tricolor viu o Vitória tomar conta do jogo, mas através da bola parada conseguiu um gol com Yan Oliveira, aos 51’ do segundo tempo, decretando o empate na primeira partida da Cobra Coral na Copa do Nordeste. O destaque do jogo, Yan Oliveira, fez boa atuação defensiva e ainda garantiu o gol do empate com sabor de vitória.

O JOGO

Um primeiro tempo de ataque contra defesa. O Vitória fez valer o mando de campo e se impôs pra cima do santinha, que soube se defender. Tentando chegar ao gol, o Santa usava sempre o corredor direito com Lucas Silva, mas não conseguia concluir na meta do Leão da Barra. Quando Jefferson Feijão tentou a investida, acabou se lesionando sozinho, e teve que sair do jogo, sendo substituído por Tharlles logo aos 15 minutos da partida. O time recifense até chegou uma vez, aos 22 minutos, com um chute de fora da área com Anderson Ceará, mas não levou tanto perigo assim para o goleiro Dalton.

O Leão da Barra, por sua vez, chegou algumas vezes, principalmente pelo lado direito, com Osvaldo sendo o precursor das principais jogadas nos primeiros 45 minutos. Por vezes, chegava ao fundo e cruzava, ou então puxava pro meio e batia no gol. O destaque do primeiro tempo foi para a defesa do Geaze aos 36 minutos, depois de uma bola enfiada por Zeca, para Osvaldo pelo lado direito, o ponta saiu cara a cara com o goleiro Coral, que foi muito bem no lance e impediu o que seria o primeiro gol do jogo.

No segundo tempo, o jogo ficou mais interessante depois dos 15 minutos, com as substituições feitas pelo técnico João Burse. Entraram Nicolas Dibble, estreante da noite, e Tréllez, no lugar de Rafinha e Léo Gamalho respectivamente. Diblle já entrou fazendo boas jogadas pelo meio lado esquerdo, seja chutando da entrada da área, ou acionando Osvaldo e Zeca pelo lado direito. E foi de lá que saiu o primeiro gol do jogo. Depois do cruzamento de Osvaldo, Dibble cabeceou forte na meta do Geaze, que fez uma belíssima defesa, mas a bola caiu nos pés de Zeca, que bateu no canto esquerdo do goleiro, que nada pôde fazer.

No finalzinho o Santa ainda teve duas chances com cobranças de falta da entrada da área. Aos 45 minutos, depois do bate rebate, Dagson bateu cruzado e Yan de Oliveira se arrastou todinho para tentar tocar na bola, mas não conseguiu. E no apagar das luzes no Barradão, aos 51 minutos, Yan Oliveira recebe bom cruzamento na cobrança de falta de Tharlles, e cabeceia sem chances para o goleiro Dalton. Um verdadeiro alívio para os torcedores tricolores que estavam no Barradão.

