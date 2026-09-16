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Série C Santa Cruz libera mais ingressos e se aproxima de recorde de público na Série C 2026 Setor Norte Superior está à disposição da torcida coral

O Santa Cruz confirmou, na tarde desta quarta-feira (16), que o setor Norte Superior da Arena de Pernambuco, antes dedicado à torcida visitante, estará, dessa vez, à disposição da torcida coral. Dessa forma, a expectativa é de recorde de público na Série C 2026, neste domingo (20), a partir das 16h, em partida contra o Floresta.

Como foi adiantado pela reportagem da Folha de Pernambuco, na última terça-feira (15), a direção tricolor buscaria confirmar a carga extra de ingressos na tarde desta quarta-feira, quando seria realizada uma reunião com os órgãos de segurança. O clube coral também entrou em acordo com o adversário.

Sem a presença dos torcedores visitantes no setor e a não necessidade de fazer maiores divisões no estádio, a carga de ingressos sobe de 38.500 para 45.500 entre disponíveis. A venda de ingressos para o setor Norte Superior já está disponíveis no site Futebol Card.

Recorde

Dessa forma, o Santa terá a possibilidade de bater o recorde de público da competição em 2026, que foi registrado pelo Paysandu ainda na primeira fase. Na última rodada dos pontos corridos, o Papão colocou 41.405 pessoas no Mangueirão, na derrota por 1x0 para o Maringá.

Na sequência, os maiores públicos são do Santa: 27.479 torcedores na vitória por 1x0 contra o Botafogo-PB na primeira rodada da quadrangular e 27.393 torcedores na derrota por 1x0 contra o Figueirense, na 15ª rodada da primeira fase.

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