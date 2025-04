Santa Cruz consegue mudança de horário para confronto contra Horizonte/CE

A- A+

O Santa Cruz conseguiu a alteração do horário do jogo da 2ª rodada da Série D, contra o Horizonte/CE. O duelo agora acontecerá às 17h, no Arruda, no próximo domingo (27).

Anteriormente, o confronto estava marcado às 15h. Porém, o Santa Cruz solicitou a alteração do horário, pedido que foi deferido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Santa divide a liderança do Grupo A3 ao lado do Central e o xará Santa Cruz/RN, equipes que também venceram seus confrontos na primeira rodada.

Atenção, torcedor!



Na última atualização publicada, o Tricolor anunciou mais de 7 mil ingressos vendidos. As entradas estão a partir de R$ 30.

As vendas físicas de ingressos começam nesta quarta-feira (23), no Arruda: Quarta a Sexta – das 9h às 18h. Sábado e domingo – das 9h às 16h



