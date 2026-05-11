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Futebol Santa Cruz conta com ajuda do goleiro da Inter de Limeira e volta a vencer na Série C Goleiro Saulo falhou nos dois gols da Cobra Coral

Mais importante que apresentar grandes mudanças, o momento era de buscar uma virada de chave, nem que precisasse da sorte para isso.

Nesta segunda-feira (11), fora de casa, o Santa Cruz contou muito com a contribuição do adversário para vencer pelo placar de 2x1, encerrando sequência negativa na Série C.

Agora sob o comando de Cristian de Souza, a Cobra Coral tentou começar com tudo e antes da primeira volta do relógio chegou com Everaldo arriscando de fora, o goleiro Saulo espalmou, a bola ainda sobrou para Ronald para uma nova finalização, mas o goleiro da Inter defendeu novamente.

O Tricolor voltou a assustar aos cinco minutos na bola parada, onde William Alves chegou a marcar, contando com falha do goleiro Saulo, mas o impedimento do zagueiro foi marcado.

A Inter de Limeira foi equilibrando o jogo com o decorrer dos minutos, deixando o duelo mais igual. O time paulista encontrava suas melhores oportunidades na bola aérea, mas nada que levasse grande perigo para a meta tricolor.

Até que aos 38 minutos, Tiago Coelho precisou ser exigido e fez um milagre. Após bola de pé em pé, Richard cruzou na área, a defesa coral vacilou, e Victor Leque entrou sozinho de peixinho, mas num lance de puro reflexo, o goleiro tricolor defendeu com os pés.

Contribuição

Após o período de intervalo, o jogo parecia não ter mudado muito de característica e o time mandante dominava. Até que aos 14 minutos, Ronald desceu pela direita e bateu na direção do gol, mesmo sendo uma finalização fraca, Saulo engoliu um frangueiro e o Santa abriu o placar.

Apostando ainda mais no contra-ataque, o Santa ampliou aos 29 minutos. Saindo rápido, Ronald tentou passar para Vitinho, no meio do caminho, João Victor interceptou, mas a bola tomou o caminho do gol, bateu na trave e caprichosamente voltou na cabeça do goleiro Saulo e tomou o caminho do gol.

O alívio coral durou apenas alguns segundos. No minuto seguinte, após cruzamento da direita, Getúlio desviou de cabeça, a bola ainda tocou na marcação e entrou no canto direito de Thiago Coelho.

Forçando em busca do empate, a Inter de Limeira começou a construir e assustou aos 40 minutos, com o volante Ronaldo Henrique, que arriscou de longe e viu a bola passar sobre o travessão.

Sem conseguir maiores lances de perigo, o placar foi encerrado com a vantagem tricolor, que volta a vencer após quatro rodadas e na estreia do novo treinador. O Santa Cruz sobe para a 13º colocação, com sete pontos. A próxima partida será na Arena de Pernambuco, no sábado (16), diante do Volta Redonda.

Ficha técnica



Inter de Limeira 1

Saulo; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos (Ronaldo Henrique) e João Victor; Fabrício Dias, Lucas Buchecha (Getúlio) e Claudinho (Marco Antônio); Richard (Robinho), Victor Leque (Luiz Guilherme) e Miguel Bianconi. Técnico: Matheus Costa.

Santa Cruz 2

Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Zé Mário (Alex Ruan); Silva (Léo Costa), Pedro Favela (Andrey), Ronald, Vitinho e Everaldo; Tiago Marques (Quirino). Técnico: Cristian de Souza.

Local: Estádio Major Levy Sobrinho (Limeira/SP)

Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)

Assistentes: Fábio Pereira e Washington Sousa (ambos TO)

Gols: Ronald aos 14 do 2T e Saulo (contra) aos 29 do 2T (S) Getúlio aos 30 do 2T (I)

Cartões amarelos: Zé Mário, Vitinho, Silva, Andrey, Everaldo e Cristian de Souza (S) Lucas Buchecha, Lucas Santos e Ronaldo Henrique (I)



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