Santa Cruz conta com espinha dorsal para pré-temporada e segue buscando renovações

Ao contrário da montagem do elenco de 2024, o Santa Cruz conta com uma espinha dorsal para o início da pré-temporada no final deste ano. A diretoria coral segue em contato com alguns jogadores para estender vínculos e concretizar mais renovações. Nomes como Matheus Melo, Gilvan, Ítalo Melo, Lucas Siqueira e Lucas Bessa estão garantidos pelo menos até o fim do Campeonato Pernambucano de 2025.

O atacante Pedro Bortoluzo e o volante Henrique Lordelo possuem contratos com a Cobra Coral até outubro deste ano. Como o Santa Cruz não vai mais disputar jogos oficiais na temporada, o clube busca estender os vínculos desses atletas, informou o membro do cômite gestor do futebol Allan Araújo em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco na última terça-feira (16).

Outro jogador que segue com forte interesse do Santa Cruz na sua permanência é de Toty. O experiente lateral-direito foi um dos pilares da equipe nessa temporada. O Tricolor do Arruda mantém contato com os representantes do atleta semanalmente. Já o zagueiro Rafael Pereira não tem conversas com o clube neste momento.

Apesar de ter cumprido os objetivos dentro de campo em 2024, Allan Araújo valoriza a importância de conseguir fazer um planejamento com mais cuidado para o próximo ano. A pré-temporada coral deve ter início em novembro, sem data definida.

"Essas renovações são importantes para ter o mínimo de uma espinha dorsal para começar o trabalho melhor do que em 2024. Ao mesmo tempo, a gente tem quase sete meses até começar os trabalhos do elenco principal. Não são 20 dias. Então temos que fazer com calma para cometer loucura ou consumir os recursos da folha já agora com decisões precipitadas. Vai ser feito com calma".

Outro ponto de partida para o Santa Cruz em 2025 será o retorno de Itamar Schülle após a disputa da Série D no Retrô. Em entrevista recente ao programa Globo Esporte, da TV Globo, o treinador chegou a comentar sobre as mudanças que podem acontecer no futebol.

Allan viu a fala do técnico como natural e confirmou que o Santa Cruz segue aguardando sua volta para a pré-temporada.



"A relação não é entre pessoas e CPF, é entre um profissional e a instituição com a qual ele tem contrato. Se daqui para novembro mudar o interesse do Santa Cruz, o clube vai ter que arcar com as consequências e pagar a multa associada ao contrato. Mesmo coisa se Itamar mudar de ideia. A relação com Itamar é muito boa, mas a relação jurídica existe e precisa ser respeitada".

