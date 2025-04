Santa Cruz contrata atacante Geovany Soares, ex-Marcílio Dias

A- A+

O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira (8) a contratação do atacante Geovany Soares, de 24 anos. O atleta estava no Marcílio Dias e vem para reforçar o Tricolor na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele já está treinando com o grupo, ficando à disposição do técnico Marcelo Cabo para a sequência da temporada.

Geovany tem passagens também por Jaciobá/AL, Itabaiana/SE, CSP/PB e Rio Claro-SP. No Marcílio Dias, o atleta disputou 12 jogos em 2025, com quatro gols marcados, todos pelo Campeonato Catarinense.

Novo nome no ataque!



Geovany Soares é o mais novo reforço do Time do Povo. O atacante de 24 anos estava no Marcílio Dias e chega para fortalecer o elenco coral na disputa da Série D.



Bem-vindo ao Arruda, Geovany! pic.twitter.com/HEf6HXxYvk — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 8, 2025

Veja também