Santa Cruz contrata atacante João Diogo

Depois de oficializar a vinda do zagueiro Rafael Pereira, o Santa Cruz fechou com mais um reforço para a temporada 2024. Trata-se do atacante João Diogo, de 24 anos, que estava no Sampaio Corrêa.

Pelo clube maranhense, João Diogo disputou apenas dois jogos, sem gols marcados. O atleta também tem passagens por clubes como Figueirense, CRB, Remo, Botafogo-SP e Aparecidense.

João Diogo, extremo de 24 anos, chega para reforçar nossa equipe com sua versatilidade, atuando tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Este ano, se destacou na Série C pela Aparecidense, onde marcou 5 gols, seu último clube foi o Sampaio Corrêa. Seja bem-vindo ao… pic.twitter.com/RvoPhwVZwV — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 10, 2023

