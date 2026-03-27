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Futebol Pernambucano

Santa Cruz contrata Nilton, ex-Camboriú, por empréstimo

Jogador já foi registrado no BID

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Nilton chega por empréstimo no Arruda Nilton chega por empréstimo no Arruda  - Foto: Reprodução

O Santa Cruz acertou, nesta sexta-feira (27), a contratação por empréstimo do meia-atacante Nilton, ex-Camboriú. O jogador de 23 anos já foi registrado no BID. 

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Formado no futebol alagoano, atuou pelas camisas do Penedense e Miguelense. Em 2025, disputou a Série D pela equipe de Penedo. Ainda no ano passado, jogou pelo Camboriú a Copa Santa Catarina e a Série B do Estadual. 

Destaque da equipe, permaneceu na equipe do litoral catarinense e, ao lado do volante Silva, que recentemente também foi contratado pelo Santa, fez parte da histórica campanha do time de Balneário Camboriú, que chegou à semifinal do torneio. 

O meia-ofensivo chega como aposta e para disputar vaga com Willian Jr., Patrick Allan e Régis. Até o fechamento da janela das contratações internas, o Santa trouxe 13 reforços desde o fim da participação do clube no Estadual, no final de fevereiro. 
 

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