A- A+

Futebol Santa Cruz oficializa a contratação do zagueiro Eurico Defensor tem passagens pelo futebol português e, recentemente, estava no Betim

O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (20) a contratação do zagueiro Eurico, de 30 anos. O jogador tem passagens por clubes como Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico, Vila Nova, Alverca/POR e Betim.

Na última quarta (19), o Santa já tinha anunciado um pacotão de reforços, com as chegadas dos volantes Pedro Favela e Jonatas Paulista e do atacante Israel Júnior. O Tricolor foca as atenções na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, em abril.

O zagueiro Eurico, de 30 anos, formado no Cruzeiro, com passagens pelo futebol português e, recentemente, pelo Betim, é o mais novo reforço do Santa Cruz. Chega para somar na nossa caminhada. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/PhbEjkPNX8 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 20, 2025

Veja também