SANTA CRUZ Santa Cruz anuncia contratação do atacante Douglas Skilo, ex-Volta Redonda Jogador, de 30 anos, foi campeão da Série C nesta temporada

O Santa Cruz anunciou, nesta quarta-feira (13), a chegada de mais um atacante para o elenco de 2025. Trata-se de Douglas Skilo, atleta que soma passagens por Portuguesa-RJ, Ypiranga-RS, ABC e Volta Redonda — clube em que foi campeão pela Série C do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Em 2024, Douglas atuou pelo CSA, ABC e Volta Redonda. Ao todo, disputou 46 jogos no ano, entre Série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Alagoas, Copa Rio, Campeonato Alagoano e Campeonato Potiguar. O jogador marcou cinco gols.

Mais um reforço para o ataque! Douglas Skilo, atacante de 29 anos, é o novo nome do Santa Cruz. Com passagens por CSA, ABC e Volta Redonda, onde foi campeão da Série C nesta temporada, ele chega para fortalecer nosso elenco. Bem-vindo ao Arruda, Douglas! ️ pic.twitter.com/aY7evWDIKn — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 13, 2024

Décima primeira contratação confirmada para a próxima temporada, o jogador chega para reforçar o sistema ofensivo ao lado dos atacantes Gilvan, Thiaguinho, Jhonatan Ribeiro, Vinícius Hora e Anthony. Dessa forma, entre atletas recém-contratados, remanescentes e jogadores oriundos da base, o elenco coral chega a 28 jogadores nesta pré-temporada. Confira os nomes:



Elenco tricolor

Goleiro: Rokenedy, Thiago Henrique e Moisés;

Lateral direito: Matheus Castilho (base), Yuri Ferraz e Israel;

Lateral esquerdo: Rodrigues;

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Willyam (base);

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa,Wagner Balotelli, Pedro Maia (base), Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Jhonatan Ribeiro, Anthony (base), Vinícius Hora (base) e Douglas Skilo.

