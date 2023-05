A- A+

Reforços Santa acerta contratação de dupla de volantes: Wagninho, do Náutico, e Emerson Souza, do Sampaio Os dois atletas jogaram recentemente com o treinador Felipe Conceição e integram o grupo até o final da Série D

Em busca de reforços, o Santa Cruz acertou a contratação, por empréstimo, de dois volantes: Wagninho, do Náutico, e Emerson Souza, do Sampaio Corrêa. Os dois atletas trabalharam recentemente com o treinador Felipe Conceição.

Tanto Wagninho quanto Emerson Souza ficam no Santa Cruz até o final da Série D. A informação foi antecipada pelo DP e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Wagninho é formado nas categorias de base do Náutico. Aos 23 anos, o jogador vem de um longo período de inatividade. Ano passado, quando vestia a camisa do Ferroviário-CE, o atleta sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do menisco lateral e ainda não atuou em 2023.

Felipe Conceição foi o treinador que deu uma das maiores sequências para Wagninho na carreira. Em 2022, o jogador disputou dez partidas sob o comando do atual técnico coral.

Emerson Souza

Emerson Souza, novo volante do Santa Cruz. Foto: Ronald Felipe

Outro que está chegando, Emerson Souza estava com Felipe Conceição no Sampaio Corrêa no início da temporada. O jogador de 25 anos fez 15 partidas na atual temporada.

Wagninho e Emerson Souza chegam para reforçar o setor do Santa Cruz que já conta com: Pingo, Fabrício Bigode, Italo Henrique, Anderson Paulista e Daniel Pereira (esse ainda lesionado).



