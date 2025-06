A- A+

futebol Santa Cruz oficializa contratação do atacante Renato, ex-Ponte Preta e Sport Extremo assinou contrato com o Tricolor até 2026

O Santa Cruz oficializou, no início da tarde desta quinta-feira (5), mais um reforço para a temporada de 2025. Trata-se do atacante Renato, de 35 anos, que estava na Ponte Preta.

O jogador, inclusive, já estava no Recife no último fim de semana e assistiu à vitória do Tricolor por 3x1 sobre o Ferroviário, no Arruda.

Renato é o novo reforço do Time do Povo!



Atacante experiente, com 35 anos e passagens por clubes como Ponte Preta, Fluminense e CRB, Renato chega para somar qualidade ao elenco coral.



Seja bem-vindo ao Santa Cruz, Renato! Vamos juntos! pic.twitter.com/O7QujhvaHa — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 5, 2025

Vestindo a camisa da Ponte Preta desde 2024, o ponta atuou por 31 jogos na Macaca, anotando cinco gols. No entanto, o jogador acabou perdendo espaço no elenco da equipe paulista e foi acionado em apenas quatro jogos este ano, sendo o último em 26 de fevereiro.

Natural de Alagoas, Renato iniciou a carreira atuando como lateral-direito no Sport, em 2010 -- clube onde jogou por quatro temporadas.

Jogador experiente, o ponta também soma passagens por Corinthians-AL, São Luiz-AL, ABC, Fluminense, Avaí, Ceará, Chapecoense e CRB -- sendo essa a sua melhor passagem no futebol brasileiro, com 18 gols e quatro assistências em 48 jogos, no ano de 2023.

No Santa Cruz, o extremo irá disputar a titularidade com Thiaguinho e Geovany, atuais donos da posição. O atacante fica no Tricolor até 2026.

