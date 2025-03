A- A+

Futebol Santa Cruz projeta de cinco a seis contratações para Série D Disputa do Campeonato Brasileiro será iniciada daqui a um mês

O Santa Cruz vai seguir se reforçando, é o que garantiu o diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes. Olhando para o principal objetivo do ano, o acesso à Série C, o dirigente afirmou que o Tricolor deve trazer de cinco a seis reforços para a disputa Quarta Divisão.

Em fala do próprio Harlei Menezes, o diretor afirmou que o clube já tem alguns jogadores acertados, faltando apenas anunciar e outros que estão apalavrados com a Cobra Coral. Todo o desfecho deve ser dado ao após o Pernambucano ou nos próximos dias.

"Não paramos um só momento, jogadores estão sendo apresentados, como foi o Felipe Alves, outros que vamos apresentar, outros que estão apalavrados. Nós vamos fortalecer a equipe para o Brasileiro e tenho certeza que as peças vão ser suficientes para podermos fazer um campeonato bem seguro diante dos objetivos traçados", disse.

Conforme Harlei, as contratações serão pontuais, escolhidas a dedo, tudo baseado dentro das lacunas que o elenco do Santa Cruz ainda possui. "Nós vamos contratar de cinco a seis atletas para esse primeiro momento e as posições vão ser aquelas que vemos como carência dentro da equipe", começou.

"Vamos trazer mais um zagueiro, um primeiro volante, um segundo volante, tentar achar mais um meia e também outro atacante de beirada", pontuou Menezes.

Próximo da implementação definitiva da SAF, o executivo garantiu que Vinícius Diniz e demais representantes enxergam como positivo o trabalho de Itamar e desejam que o técnico continue à frente do projeto. O mesmo seria entendido por Schülle.

"Acredito que seja um interesse do Itamar permanecer e continuar desenvolvendo esse grande trabalho, porque do lado da SAF, até conversamos com o Vinícius Diniz, de que a permanência é de suma importância", comentou.





