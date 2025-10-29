A- A+

SAF Santa Cruz convoca credores para campanha de mediação extrajudicial Ação visa liquidação de dívidas em aberto do clube

O Santa Cruz emitiu nota oficial, nesta quarta-feira (29), convidando todos os credores para participarem da Campanha de Mediação Extrajudicial, importante passo para renegociar as dívidas do clube, que atualemente está em processo de Recuperação Judicial (RJ).

Conforme o clube, a ação será um momento aberto ao diálogo direto e composição dos créditos. As rodadas de mediação estão com datas e horários definidos: 04, 11, 18 e 25 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Os interessados poderão agendar a participação pelo e-mail: [email protected].

O processo foi autorizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A decisão da Justiça foi datada em 16 de outubro.

Além disso, a decisão autorizou a liberação de R$ 7,7 milhões destinados ao DIP Finance, tipo de 'empréstimo' para empresas em recuperação judicial, que fornece o capital necessário para continuar operando e se reestruturando. Todo esse valor foi disponibilizado pelos investidores da Cobra Coral Participações S.A, como parte de um acordo da proposta vinculante.

Segundo o presidente Bruno Rodrigues, em recente entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, à medida que as negociações forem sendo realizadas, novos valores serão sendo liberados para mais outros acordos.

Santa Cruz convida credores a negociar dívidas em aberto - Foto: Reprodução

