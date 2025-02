A- A+

Tricolor do Arruda Santa Cruz retorna à Copa do Brasil após dois anos de ausência na competição Após terminar a primeira fase na liderança do Estadual, o Tricolor garantiu uma das três vagas oferecidas pelo Pernambucano para a Copa do Brasil de 2026

É tempo de Santa Cruz! A frase utilizada pelos torcedores tricolores nas redes sociais reflete o bom momento vivido pela Cobra Coral, que, ao terminar a primeira fase do Pernambucano na liderança, garantiu automaticamente uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

O Tricolor empatou por 0x0 com o Maguary neste sábado (22), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O empate foi suficiente para o Santa Cruz alcançar os 20 pontos e garantir a primeira colocação da fase inicial do Estadual, assegurando a vaga direta à semifinal do Pernambucano e a participação na competição nacional.

O regulamento do Campeonato Pernambucano prevê três vagas para a Copa do Brasil de 2026: uma para o campeão, uma para o vice-campeão e outra para o clube eliminado na semifinal que tiver feito a melhor campanha na fase inicial.

Com isso, o Tricolor já assegurou sua participação na competição nacional, a mais rentável do futebol brasileiro, após dois anos de ausência.

Na última vez em que participou, em 2023, o Santa Cruz foi eliminado pelo América-MG na segunda rodada, após derrota por 1x0, fora de casa.

Agora, o Tricolor aguarda o vencedor do confronto entre Decisão e Sport para conhecer seu próximo adversário na semifinal. O jogo de ida está marcado para o dia 8 de março, e o da volta acontece no dia 15. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Tricolor terá o direito de decidir a vaga no estádio do Arruda.

