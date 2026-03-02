Seg, 02 de Março

Preparação

Santa Cruz inicia semana com foco na Copa do Brasil e expectativa de elenco completo

O técnico Claudinei Oliveira fará sua estreia nesta quinta-feira (5), contra o Sousa-PB

Estádio do ArrudaEstádio do Arruda - Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco

Com a expectativa de contar com o elenco completo, o Santa Cruz inicia a semana com foco total na partida contra o Sousa-PB, pela Copa do Brasil. 

O duelo contra os paraibanos é válido pela Segunda Fase do torneio nacional. 

A partida será a estreia do técnico Claudinei Oliveira, apresentado na última semana. O novo comandante coral deve contar com os retornos do zagueiro William Alves e do centroavante Ariel. 

Os dois atletas já estão na fase de transição física e são aguardados pela comissão técnica para estar à disposição do jogo eliminatório. 

Entre os reforços depois do Estadual, o atacante Eron, que estava no  Vegalta Sendai, do Japão, está regularizado e pronto para estrear.

Santa Cruz e Sousa-PB se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30, na Arena de Pernambuco. 

A partida é tratada como prioridade pelo Tricolor do Arruda pela questão financeira. O Santa Cruz tem uma cota garantida de R$ 830 mil e, caso avance de fase, receberá mais  R$ 950 mil.

Necessidade do elenco 
Na coletiva de apresentação, Claudinei destacou que um ponto de necessidade do clube para o restante da temporada é a falta de velocidade no ataque. 

"Jogadores velocistas pelo lado do campo, acho que vai ser uma necessidade pelo que eu vi. Para jogar na posição de extremo, mas isso a gente vai buscar [no mercado]. Temos que buscar a partir de agora. A responsabilidade é nossa junto à diretoria. Buscar as melhores soluções", disse o treinador. 

