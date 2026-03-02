A- A+

Preparação Santa Cruz inicia semana com foco na Copa do Brasil e expectativa de elenco completo O técnico Claudinei Oliveira fará sua estreia nesta quinta-feira (5), contra o Sousa-PB

Com a expectativa de contar com o elenco completo, o Santa Cruz inicia a semana com foco total na partida contra o Sousa-PB, pela Copa do Brasil.

O duelo contra os paraibanos é válido pela Segunda Fase do torneio nacional.

A partida será a estreia do técnico Claudinei Oliveira, apresentado na última semana. O novo comandante coral deve contar com os retornos do zagueiro William Alves e do centroavante Ariel.

Os dois atletas já estão na fase de transição física e são aguardados pela comissão técnica para estar à disposição do jogo eliminatório.

Entre os reforços depois do Estadual, o atacante Eron, que estava no Vegalta Sendai, do Japão, está regularizado e pronto para estrear.

Santa Cruz e Sousa-PB se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30, na Arena de Pernambuco.

A partida é tratada como prioridade pelo Tricolor do Arruda pela questão financeira. O Santa Cruz tem uma cota garantida de R$ 830 mil e, caso avance de fase, receberá mais R$ 950 mil.



Necessidade do elenco

Na coletiva de apresentação, Claudinei destacou que um ponto de necessidade do clube para o restante da temporada é a falta de velocidade no ataque.

"Jogadores velocistas pelo lado do campo, acho que vai ser uma necessidade pelo que eu vi. Para jogar na posição de extremo, mas isso a gente vai buscar [no mercado]. Temos que buscar a partir de agora. A responsabilidade é nossa junto à diretoria. Buscar as melhores soluções", disse o treinador.

