Santa Cruz inicia semana com foco na Copa do Brasil e expectativa de elenco completo
O técnico Claudinei Oliveira fará sua estreia nesta quinta-feira (5), contra o Sousa-PB
Com a expectativa de contar com o elenco completo, o Santa Cruz inicia a semana com foco total na partida contra o Sousa-PB, pela Copa do Brasil.
O duelo contra os paraibanos é válido pela Segunda Fase do torneio nacional.
A partida será a estreia do técnico Claudinei Oliveira, apresentado na última semana. O novo comandante coral deve contar com os retornos do zagueiro William Alves e do centroavante Ariel.
Leia também
• Santa Cruz anuncia Alex Brasil como novo Executivo de Futebol do clube
• Santa Cruz: Eron é regularizado e poderá estrear em jogo da Copa do Brasil
• Santa Cruz apresenta primeiros uniformes feitos em colaboração com a Reebok
Os dois atletas já estão na fase de transição física e são aguardados pela comissão técnica para estar à disposição do jogo eliminatório.
Entre os reforços depois do Estadual, o atacante Eron, que estava no Vegalta Sendai, do Japão, está regularizado e pronto para estrear.
Santa Cruz e Sousa-PB se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30, na Arena de Pernambuco.
A partida é tratada como prioridade pelo Tricolor do Arruda pela questão financeira. O Santa Cruz tem uma cota garantida de R$ 830 mil e, caso avance de fase, receberá mais R$ 950 mil.
Necessidade do elenco
Na coletiva de apresentação, Claudinei destacou que um ponto de necessidade do clube para o restante da temporada é a falta de velocidade no ataque.
"Jogadores velocistas pelo lado do campo, acho que vai ser uma necessidade pelo que eu vi. Para jogar na posição de extremo, mas isso a gente vai buscar [no mercado]. Temos que buscar a partir de agora. A responsabilidade é nossa junto à diretoria. Buscar as melhores soluções", disse o treinador.