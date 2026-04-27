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Futebol Pernambucano Santa Cruz corre para apresentar cronograma da Assembleia dos Credores Cúpula tricolor terá reunião nesta terça-feira (28) para definir situação

O Santa Cruz tem até a próxima quarta-feira (29) para apresentar o cronograma para a realização da Assembleia Geral de Credores. A etapa é obrigatória para a reestruturação financeira e para o andamento dos ritos finais da consituição do clube em SAF.

No último dia 14 de abril, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) prorrogou o período de suspensão de ações da Recuperação Judicial (RJ) determinando que o clube apresentasse um cronograma dentro do período de 15 dias, ou seja, o prazo se encerra nas próximas 48 horas.

O presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, afirmou que terá uma reunião durante o período da tarde desta terça-feira (28) para tratar do assunto e formalizar a situação.

“Amanhã à tarde teremos reunião com todos nossos assessores jurídicos juntamente com os Administrativos Judiciais para formalizarmos o cronograma para Juíza da Recuperação Judicial”, disse o mandatário coral à Folha de Pernambuco.

Em processo de Recuperação Judicial (RJ), o Santa chegou a acertar mais de 300 acordos com os credores em acordos extrajududiciais autorizados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Para esses primeiros acordos, o TJPE autorizou a liberação de R$ 7,7 milhões destinados ao DIP Finance, tipo de 'empréstimo' para empresas em recuperação judicial, que fornece o capital necessário para continuar operando e se reestruturando.

Esse valor seria disponibilizado pelos antigos investidores da Cobra Coral Participações S.A, como parte de um acordo da proposta vinculante. Segundo o portal Sport Insider, o crédito foi concedido com taxa de 3,5% ao mês.

Investidores

Enquanto isso, o clube segue trabalhando para trocar de investidores. A expectativa do clube é que também ao longo da semana, ocorra um desfecho positivo de uma rescisão amigável com a 'SAF dos Mineiros'.

O Tricolor trabalha com a expectativa de uma nova proposta, maior ou igual a anterior, de investimento total de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos por 90% das ações. Conforme Bruno Rodrigues, uma outra exigência passa pela determinação de aportes imediatos no clube para sanar imediatamente os compromissos e a situação financeira.

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