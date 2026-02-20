Santa Cruz: Cortez revela que elenco renunciou ao 'bicho' e deixou tudo para uma possível final
Conforme o treinador, atitude mostra confiança do elenco na conquista do campeonato
Em momentos de dificuldades no futebol, como também na vida, um bom caminho para reverter uma série negativa passa por uma boa dose de confiança própria e renúncia visando o melhor trabalho possível. Em coletiva de imprensa pré-Clássico das Emoções, pela semifinal do Pernambucano, o treinador do Santa Cruz, Fábio Cortez, revelou que o elenco abriu mão da premiação da fase anterior e deixou tudo para uma possível final do torneio.
Leia também
• Lateral do Náutico prega foco contra o Santa Cruz: "Semifinal se decide no detalhe"
• Santa Cruz informa não ter jogadores no departamento médico
• Fim de jejum, briga por título e Nordestão: o que está em jogo para o Santa na semifinal do Estadual
"Os jogadores querem muito isso [classificação à final]. Para vocês terem uma noção da confiança, o time não quis bonificação de quartas de final, acumulou tudo para o jogo final, isso não foi dito pela direção, foi definido pelos jogadores, para vocês verem a confiança deles de chegar na final", começou.
Conforme ressaltou o técnico, essa atitude do grupo revela bem o aspecto de confiança do elenco tricolor e o comprometimento com os objetivos do clube. "Quem hoje renuncia a uma premiação de quartas de final e empurra para final? Isso mostra a confiança interna do grupo, então isso me deixa envaidecido com meu time e confiante de que dará certo", afirmou Fábio Cortez.
Para avançar à final ainda no tempo normal, o Santa precisa vencer por dois gols de diferença. Se devolver com uma vitória por um gol de diferença, a vaga na final será definida nos pênaltis. O empate é favorável ao Náutico.