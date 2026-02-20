Santa Cruz: Cortez revela que elenco renunciou ao 'bicho' e deixou tudo para uma possível final

A- A+

Em momentos de dificuldades no futebol, como também na vida, um bom caminho para reverter uma série negativa passa por uma boa dose de confiança própria e renúncia visando o melhor trabalho possível. Em coletiva de imprensa pré-Clássico das Emoções, pela semifinal do Pernambucano, o treinador do Santa Cruz, Fábio Cortez, revelou que o elenco abriu mão da premiação da fase anterior e deixou tudo para uma possível final do torneio.

"Os jogadores querem muito isso [classificação à final]. Para vocês terem uma noção da confiança, o time não quis bonificação de quartas de final, acumulou tudo para o jogo final, isso não foi dito pela direção, foi definido pelos jogadores, para vocês verem a confiança deles de chegar na final", começou.

Fábio Cortez segue acreditando na classificação tricolor contra o Náutico na semifinal do Pernambucano - Foto: Rafael Melo/FPF

Conforme ressaltou o técnico, essa atitude do grupo revela bem o aspecto de confiança do elenco tricolor e o comprometimento com os objetivos do clube. "Quem hoje renuncia a uma premiação de quartas de final e empurra para final? Isso mostra a confiança interna do grupo, então isso me deixa envaidecido com meu time e confiante de que dará certo", afirmou Fábio Cortez.



Para avançar à final ainda no tempo normal, o Santa precisa vencer por dois gols de diferença. Se devolver com uma vitória por um gol de diferença, a vaga na final será definida nos pênaltis. O empate é favorável ao Náutico.





Veja também