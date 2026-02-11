A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: Cortez vê tempos distintos e garante ter condições de reverter placar nos Aflitos Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal no jogo de volta

O Santa Cruz sofreu o primeiro golpe, mas segue firme e com chances na disputa, foi mais ou menos isso que o técnico Fábio Cortez disse após a derrota por 1x0 para o Náutico, nesta quarta-feira (11), na Arena de Pernambuco. O interino tricolor analisou que os tempos foram completamente diferentes, mas que não tem nada definido.

Na primeira etapa, o Náutico foi ligeiramente melhor, tomando conta das principais situações de jogo e saiu para o intervalo com a vantagem após golaço de Paulo Sérgio. Na segundo tempo, o cenário foi outro e o Tricolor teve mais oportunidades, essa foi a visão de Fábio Cortez.

“A minha análise é que foi um tempo para cada um. A gente precisou se atirar no segundo tempo, tivemos um maior domínio na etapa complementar, no primeiro a gente saiu das nossas características, tocamos pouca bola e sentimos a pressão alta deles, esticando muito as bolas para o duelo do Quirino lá na frente", explicou.

Mesmo com a desvantagem no placar agregado, o auxiliar da casa se mostra otimista e enxerga a possibilidade de vencer nos Aflitos, assim como o Náutico fez na Arena. “O confronto está aberto, nós mostramos que a gente é um time aguerrido, que luta e acredito que temos totais condições na casa deles, mesmo com a torcida deles, de reverter esse placar", afirmou.

Caso o Santa Cruz vença por um gol de diferença, a vaga na final será definida nos pênaltis. Qualquer vitória por dois gols ou mais faz o Tricolor avançar. O empate é do Náutico. O jogo de volta está marcado para 22 de fevereiro, nos Aflitos.

Veja também