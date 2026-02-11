Qui, 12 de Fevereiro

Futebol Pernambucano

Santa Cruz: Cortez vê tempos distintos e garante ter condições de reverter placar nos Aflitos

Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal no jogo de volta

Fábio Cortez segue acreditando na classificação tricolor contra o Náutico na semifinal do Pernambucano Fábio Cortez segue acreditando na classificação tricolor contra o Náutico na semifinal do Pernambucano  - Foto: Rafael Melo/FPF

O Santa Cruz sofreu o primeiro golpe, mas segue firme e com chances na disputa, foi mais ou menos isso que o técnico Fábio Cortez disse após a derrota por 1x0 para o Náutico, nesta quarta-feira (11), na Arena de Pernambuco. O interino tricolor analisou que os tempos foram completamente diferentes, mas que não tem nada definido. 

Na primeira etapa, o Náutico foi ligeiramente melhor, tomando conta das principais situações de jogo e saiu para o intervalo com a vantagem após golaço de Paulo Sérgio. Na segundo tempo, o cenário foi outro e o Tricolor teve mais oportunidades, essa foi a visão de Fábio Cortez. 

“A minha análise é que foi um tempo para cada um. A gente precisou se atirar no segundo tempo, tivemos um maior domínio na etapa complementar, no primeiro a gente saiu das nossas características, tocamos pouca bola e sentimos a pressão alta deles, esticando muito as bolas para o duelo do Quirino lá na frente", explicou.  

Mesmo com a desvantagem no placar agregado, o auxiliar da casa se mostra otimista e enxerga a possibilidade de vencer nos Aflitos, assim como o Náutico fez na Arena. “O confronto está aberto, nós mostramos que a gente é um time aguerrido, que luta e acredito que temos totais condições na casa deles, mesmo com a torcida deles, de reverter esse placar", afirmou.

Caso o Santa Cruz vença por um gol de diferença, a vaga na final será definida nos pênaltis. Qualquer vitória por dois gols ou mais faz o Tricolor avançar. O empate é do Náutico. O jogo de volta está marcado para 22 de fevereiro, nos Aflitos.  

