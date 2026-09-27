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Série C Santa Cruz: Cristian fala em 'acalmar os ânimos' para semana decisiva do acesso à Serie B "Essa torcida vai ter que trabalhar bem o coração", projetou o treinador

A cabeça de cada torcedor do Santa Cruz já está no próximo sábado (03), a partir das 17h, na Arena de Pernambuco, no possível jogo do acesso contra o Maringá. Esse não é um privilégio que o elenco e a comissão técnica do clube possui. Cristian de Souza, treinador coral, alerta para necessidade de baixar a ansiedade e fazer o melhor trabalho possível durante a semana.

"Vai ser um jogo muito perigoso. Nosso torcedor vai lotar [ a Arena de Pernambuco]; nós vamos passar uma semana de bastante ansiedade e eu vou ter que acalmar os ânimos, baixar a adrenalina e levantá-la no momento certo", iniciou Cristian de Souza.

Para isso, o comandante tricolor pediu a colaboração de todos, em especial, do torcedor, que terá papel importante no duelo.

"O encaminhamento da semana vai ter que ser inteligente, a torcida vai ter que ter um papel também inteligente, porque ainda tem muitos pontos para serem disputados e todos ainda têm chances, inclusive o Botafogo-PB. Então, essa torcida vai ter que trabalhar bem o coração, como falei, as coisas são mais difíceis aqui e mais uma vez se mostra isso", disse.

Um empate garante o Santa Cruz na Série B de 2027 - Foto: Rafael Vieira/FPF

Experiência

Mesmo com essa pressão e ansiedade, Cristian se mostra confiante na experiência do elenco e ressalta o equilíbrio da Série C para evitar qualquer clima de euforia fora da hora.

"O elenco é muito experiente, talvez a maior média de idade dessa fase, estamos frios, calculistas, sabemos que não ganhamos nada, apesar da pontuação alta, com mais ou menos 75% de aproveitamento, mas mesmo assim não estamos garantidos. Mostra o equilíbrio da Série C e precisaremos ser inteligentes, para fazer um jogo seguro e buscar aquilo que nos falta matematicamente para nosso acesso", explicou Cristian.

Cristian de Souza pede cabeça no lugar para confirmar o Santa Cruz na Série B, divisão que o clube não disputa desde 2017 - Foto: Rafael Vieira/FPF

Antes mesmo da partida contra o Floresta, o Santa Cruz já tinha divulgado uma parcial com mais de 20 mil ingressos vendidos para esse jogo contra o Maringá. O treinador falou da importância de criar uma boa atmosfera para dar o passo final diante do sonhado acesso.

"Esse torcedor merece ser recompensado, temos uma sintonia bacana com eles e, agora, todos juntos no sábado vamos fazer uma atmosfera à nosso favor, para chegar ao nosso objetivo", projetou.



Conta

A conta do Santa Cruz é bem simples. Atualmente com dez pontos, essa é justamente a pontuação máxima que o Floresta, primeiro fora do G2, consegue alcançar na última rodada. Dessa forma, um simples empate já seria o suficiente para carimbar o passaporte do acesso tricolor à Série B.

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