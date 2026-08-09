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Futebol Santa Cruz critica PMPB e cobra respostas após cenas de violência em João Pessoa Tricolor informa que até funcionários foram atingidos com medidas tomadas pelos policiais, no Almeidão

Em nota divulgada neste domingo (9), o Santa Cruz se pronunciou sobre as cenas de violência registadas no sábado (8), antes de a bola rolar para o duelo entre o Tricolor e o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C.

No texto, a diretoria tricolor repudiou a atuação da Polícia Militar da Paraíba (PMPB). Além disso, informou que não vai abrir mão da apuração dos fatos, tal como da responsabilização dos envolvidos. Episódios de confusão foram vistos antes e depois do confronto, que terminou em 2x2.

"Tal despreparo foi evidenciado logo na área externa do estádio. Enquanto a torcida do Santa Cruz sofria ataques dos rivais, a PMPB agiu não para proteger, mas com balas de borracha contra quem era vítima encurralada. Vários torcedores foram feridos", diz trecho do comunicado coral.

Ainda segundo o Santa, dentro do estádio a PMPB também teria agido de forma incorreta, com uso de spray de pimenta. Além de torcedores, funcionários do clube que trabalhavam no gramado sofreram com mal-estar e náuseas, "prejuficando o desempenho das atividades profissionais".

Diante das circunstâncias, o clube pernambucano afirmou estar acionando as Federações Pernambucana e Paraibana de Futebol, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e também a PMPB. O objetivo é evitar que novos episódios deste tipo voltem a acontecer.

"O Santa Cruz Futebol Clube reconhece a importância da atuação das forças de segurança e o desafio de garantir a ordem em partidas de futebol. Entretanto, isso não pode servir de justificativa para uma atuação desproporcional, despreparada ou que coloque em risco justamente aqueles que deveriam ser protegidos", publicou a Cobra Coral.

O que aconteceu?

Horas antes do jogo entre Botafogo-PB e Santa Cruz, cenas de barbárie foram vistas na orla de Cabo Branco, em João Pessoa. Na ocasião, torcedores das duas equipes brigaram entre si.

Já com a bola rolando, imagens que circulam na internet mostram torcedores do Santa Cruz pegando cervejas de uma bar, dentro do Almeidão, sem efetuar o pagamento.

Confira a nota do Santa Cruz na íntegra

O Santa Cruz Futebol Clube vem a público manifestar seu veemente repúdio à atuação da Polícia Militar da Paraíba durante a partida contra o Botafogo, neste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

O tratamento dispensado à torcida do Santa Cruz evidenciou o despreparo das forças de segurança paraibanas para lidar com o grande número de tricolores presentes em João Pessoa. O que deveria ser uma festa desportiva de apoio em massa da apaixonada torcida coral se transformou em atos de violência incompatíveis com a missão de qualquer Polícia Militar, responsável pela segurança e preservação da integridade dos torcedores.

Tal despreparo foi evidenciado logo na área externa do estádio. Enquanto a torcida do Santa Cruz sofria ataques dos rivais, a PMPB agiu não para proteger, mas com balas de borracha contra quem era vítima encurralada. Vários torcedores foram feridos.

A situação se repetiu dentro do estádio, com uso indiscriminado de spray de pimenta. A ação desastrosa atingiu, inclusive, funcionários do Santa Cruz que trabalhavam no gramado durante o jogo, causando mal-estar, náuseas e prejudicando o desempenho das atividades profissionais.

O clube manifesta solidariedade a todos os torcedores atingidos e feridos pelos policiais militares da Paraíba e informa que exigirá apuração e punição de todos os envolvidos nessa barbárie. A diretoria está acionando as Federações Pernambucana e Paraibana de Futebol, o STJD, o Ministério Público da Paraíba e a própria Polícia Militar paraibana para que essas ações não fiquem impunes e não voltem a ocorrer.

O Santa Cruz Futebol Clube reconhece a importância da atuação das forças de segurança e o desafio de garantir a ordem em partidas de futebol. Entretanto, isso não pode servir de justificativa para uma atuação desproporcional, despreparada ou que coloque em risco justamente aqueles que deveriam ser protegidos.

Recife, 9 de agosto de 2026

Santa Cruz Futebol Clube

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