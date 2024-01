A- A+

Decisão Santa Cruz tem decisão no primeiro jogo do ano diante do Altos-PI, pela Pré-Copa do Nordeste A partida acontece neste domingo (7), a partir das 19h, no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina

A temporada do Santa Cruz já vai começar com uma decisão. A Cobra Coral encara neste domingo (7), a partir das 19h, o Altos-PI pela primeira fase da seletiva da Copa do Nordeste. O confronto vai ser disputado no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, que fica mais de 30km da cidade natal dos donos da casa. O regulamento desta fase do Nordestão coloca o jogo único para definir o classificado. Em caso de empate, as duas equipes decidem quem vai avançar na disputa por pênaltis.

O objetivo dos dois clubes é chegar até a fase de grupos da competição, porém ainda tem uma segunda fase preliminar. O possível adversário do Santa Cruz em caso de classificação ainda seria definido pelo ranking.

Histórico no Pré-Nordestão

O Santa Cruz conseguiu se dar bem ao disputar a pré-Copa do Nordeste em 2023. A Cobra Coral passou por Caucaia e Botafogo-PB para chegar até a fase de grupos. A diferença do ano passado é que os dois jogos foram disputados no Arruda.

A equipe coral ficou perto de se classificar para o mata-mata da última temporada e terminou na quinta posição do grupo B.

Reformulação completa

A temporada de 2024 no Santa Cruz tem caras totalmente diferentes das que terminaram a Série D em 2023. O Tricolor do Arruda teve mudança na presidência com a aclamação de Bruno Rodrigues e Itamar Schülle foi o escolhido para assumir o comando da equipe.

A preparação tricolor começou no dia 4 de dezembro do ano passado. A comissão técnica teve pouco mais de um mês para trabalhar com o grupo que só ficou completo na última semana. Ao todo, foram 18 jogadores contratados. Desses, o centroavante Matheus Matias deixou o grupo por apresentar problemas cardíacos.

Dos que seguem no grupo, apenas o atacante Willie é uma baixa para o confronto diante do Altos-PI. O atleta não viajou ao Piauí por problemas físicos.

O Santa teve jogos-treino contra Serra Branca, Treze-PB e Globo-RN. Os dois primeiros terminaram empatados e o último acabou com vitória coral.

Importância da decisão

A Copa do Nordeste tem um peso enorme para o calendário do Santa Cruz em 2024. Sem divisão nacional garantida, a Cobra Coral precisa chegar à fase de grupos do Nordestão para disputar outro torneio além do Campeonato Estadual neste ano.

"Nós atletas estamos com o foco de levar o Santa Cruz até onde ele merece. De volta para a vitrine. Queremos ser o grupo que vai ser o passo do recomeço. Temos essas duas balas para poder matar. Nosso foco e objetivo são o Pernambucano e a Copa do Nordeste. O que vai acontecer no segundo semestre não é o foco para o grupo hoje. Como o próprio professor fala, temos que dar o melhor com o que temos", comentou o lateral-esquerdo Juan Tavares durante a semana de preparação para o duelo decisivo.

Como chega o Altos-PI

O Altos-PI chega no ano de 2024 após o rebaixamento da Série C à D em 2023. O clube do Piauí aposta neste ano no técnico Flávio Araújo, experiente treinador de 60 anos. O Jacaré iniciou a preparação no dia 6 de dezembro e também fez jogos amistosos no período de pré-temporada. Sofreu uma derrota para o Moto Club e empatou diante do Maranhão.

O volante Hudson, que esteve no Retrô no ano passado, admitiu ansiedade pelo jogo contra o Santa Cruz, mas se mostrou confiante.

"Está tudo bem. Creio que no domingo a gente vai chegar bem preparado para este jogo contra o Santa Cruz. A ansiedade faz parte. Primeiro jogo do ano, estamos ansiosos pelo jogo. Nosso time é jovem, mas tem experiência para assimilar bem," disse.

Ficha técnica

Santa Cruz

André Luiz; Wellison, Rafael Pereira, Italo Melo e João Victor; Lucas Bessa, Lucas Siqueira, Toty, João Diogo e Felipinho; Pedro Bortoluzo. Técnico: Itamar Schülle.

Altos-PI

Careca; Mhaylon, Leandro Amorim, Arlan e Arthurzinho; Arielton, Marcelinho e Dhonata, Yago Leite, Rhuann e João Pedro. Técnico: Flávio Araújo.

Local: Estádio Lindolfo Monteiro (Teresina-PI)

Horário: 19h

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA). Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Daniella Coutinho Pinto (ambos BA).

Transmissão: ESPN e Nosso Futebol+.

Veja também

Negócios Tiger Woods anuncia fim de sua parceria com a Nike