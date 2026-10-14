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Futebol Santa Cruz decreta férias para departamento de futebol em meio a incertezas para 2027 Tricolor terá que definir próximo diretor-executivo de futebol e bater o martelo em situação do treinador

Alguns dias após o fim da temporada, o Santa Cruz decretou férias coletivas para todo o departamento de futebol nesta quarta-feira (14). A decisão foi tomada após reunião que envolveu elenco, comissão técnica, staff e diretoria.

Por meio de nota oficial, o Santa informou que ainda não há data de reapresentação para o início da pré-temporada de 2027 e que assim que houver a confirmação, o clube informará oficialmente.

Dúvidas

Outra indefinição está acerca do papel do diretor-executivo de futebol. Alex Brasil pediu para sair da função e abriu espaço para reformulação no departamento. O profissional teve papel importante na campanha do acesso à Série B, mas decidiu pela saída.

Durante a passagem, porém, Alex teve um caso marcante de desentendimento com o técnico Cristian de Souza. Inclusive, precisou da intermediação do presidente Bruno Rodrigues para aparar as arestas. O treinador chegou a estar demitido pelo executivo, mas teve o cargo bancado pelo mandatário.

Treinador Cristian de Souza e executivo de futebol Alex Brasil - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Mesmo respaldado pela boa campanha e a renovação contratual pela conquista do acesso, a permanência de Crisitian ainda não é dada com 100% certa, mesmo que o presidente Bruno Rodrigues tenha sinalizado positivamente pela permanência.

Por falar no mandatário do poder executivo do clube, Rodrigues passou ao longo do início da semana com reuniões ao lado de Thairo Arruda, CEO e um dos investidores da SAF. Na pauta estavam questões de planejamento, orçamento para 2027, montagem de elenco e estruturação do departamento de futebol.

Elenco

O plantel do Santa Cruz tem quatro titulares da reta final com contrato para a próxima temporada: o goleiro Thiago Coelho, o lateral-direito Thiago Ennes, o meia João Pedro e o atacante Everaldo.

Outros nomes importantes da caminhada, como o volante Pedro Favela, os zagueiros Eurico, Matheus Vinícius e Wiliam Alves, além dos atacantes Ronald e Renato estão com os seus vínculos encerrando e devem serem vistos como prioridade.

Base

Se por um lado os profissionais entraram de férias, a base segue trabalhando. Em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, no estádio José Dionísio, em Goiania, a Cobra Coral venceu o São Raimundo-RR pelo placar de 2x1. Léo e Isaías marcaram para o Tricolor e Angel descontou para os visitantes.

Santa Cruz leva vantagem para o jogo de volta na próxima quarta-feira (21) - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

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