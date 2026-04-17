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Futebol Pernambucano Santa Cruz: Defesa Civil mantém classificação do Arruda em 'Risco Alto' Setor entre os portões 5 e 6 também é considerado dentro de 'Risco Muito Alto'

A Defesa Civil do Recife concluiu, nesta sexta-feira (17), o processo de vistoria no Estádio do Arruda. Com o relatório emitido, a corporação compreende que o trecho entre os portões 5 e 6 - acesso na Rua das Moças - está classificado como 'Risco Muito Alto (R4)'. Já os demais setores estão enquadrados como 'Risco Alto (R3).

Conforme informado, o local já havia sido vistoriado em 25 de setembro de 2024, com essas mesmas conclusões sendo notificadas. A Defesa Civil informou que durante esse período, apenas serviços pontuais foram realizados.

"Nesta semana, novas visitas ao espaço foram feitas por equipes do órgão municipal, onde os técnicos constataram que os serviços executados foram pontuais e que as recomendações emitidas em parecer técnico anterior não foram integralmente atendidas", disse por meio de nota.

Dessa forma, o Santa Cruz precisará apresentar uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ajustada, descrevendo a descrição de todos os serviços executados, além de um parecer técnico atestando a capacidade de carga e condições de segurança estrutural.

"As classificações de Risco Alto (R3) para a estrutura como um todo e Risco Muito Alto (R4) para o trecho interditado entre os portões 5 e 6 também ficam mantidas, condicionadas às mesmas medidas", informou a Defesa Civil do Recife.

As vistorias no Arruda por parte da Defesa Civil foram iniciadas na última terça-feira (14). O relatório é resultado de todo esse processo, incluindo análise presencial da estrutura, tudo sendo realizado diante da presença dos representantes e engenheiros do clube.

Confira nota da Defesa Civil na íntegra:

"A Defesa Civil do Recife concluiu, nesta sexta (17), relatório sobre o grau de risco do Estádio José do Rego Maciel. O local já havia sido vistoriado em 25 de setembro de 2024. Diante das condições observadas à época, o trecho compreendido entre os portões 5 e 6 foi classificado como Risco Muito Alto (R4), com recomendação de interdição imediata e execução de intervenções estruturais em caráter de urgência, enquanto os demais setores foram enquadrados como Risco Alto (R3).

Nesta semana, novas visitas ao espaço foram feitas por equipes do órgão municipal, onde os técnicos constataram que os serviços executados foram pontuais e que as recomendações emitidas em parecer técnico anterior não foram integralmente atendidas.

Por isso, a liberação do trecho compreendido entre os portões 5 e 6 fica condicionada à apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ajustada, contemplando a descrição dos serviços efetivamente executados, além de parecer técnico estrutural atestando a capacidade de carga da estrutura e suas condições de segurança estrutural. As classificações de Risco Alto (R3) para a estrutura como um todo e Risco Muito Alto (R4) para o trecho interditado entre os portões 5 e 6 também ficam mantidas, condicionadas às mesmas medidas.

O relatório é resultado de vistorias realizadas durante a semana no local, incluindo análise presencial da estrutura e uso de drone, realizadas na presença de representantes e engenheiros contratados pelo Santa Cruz".

"Solução"

Enquanto o Santa não consegue arrumar uma solução para as reformas no Arruda, dentro de um cenário de escassez de recursos, o clube deve seguir mandando seus compromissos na Arena de Pernambuco. O próximo duelo como mandante será no próximo dia 26 de abril, às 16h, diante do Amazonas, pela quarta rodada da Série C.

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