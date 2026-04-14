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Futebol Pernambucano Santa Cruz: Defesa Civil realiza início de vistoria e deve elaborar parecer técnico em breve Clube ainda precisará dos pareceres dos Bombeiros e da Polícia Militar

O Santa Cruz recebeu, nesta terça-feira (14), a visita da Defesa Civil no Arruda, com a intenção de obter os vistos necessários para a liberação do estádio. O órgão segue produzindo o processo de análise do local e deve elaborar parecer técnico em breve.

Em nota emitida à Folha de Pernambuco, a Defesa Civil afirmou que, junto aos representantes e engenheiros contratados pelo Santa Cruz, iniciou "processo de vistoria no Estádio José do Rego Maciel".

Neste primeiro momento, o trabalho foi de "análise da estrutura". Nas próximas horas, os profissionais devem dar "continuidade com uso de drones", para assim concluir todo o trabalho de averiguação do espaço. Encerrada a etapa de vistorias, o parecer técnico será elaborado.

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Além da Defesa Civil, o Santa também precisará ir em busca da liberação por parte do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE). Para isso, é necessário, antes de tudo, obter a aprovação de um projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico (PPCIP/PPCI).

Em contato com a comunicação do CBMPE, foi informado que a corporação não teve qualquer atualização do caso. Dessa forma, não há como os Bombeiros realizarem qualquer vistoria, já que só faz sentido com um projeto aprovado em mãos, além da Polícia Militar, que só realiza sua análise a partir de um Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Enquanto isso, o Santa segue na indefinição de onde será realizado seu próximo jogo como mandante, no dia 26 de abril, diante do Amazonas, pela quarta rodada da Série C. O clube tem até a próxima sexta-feira (17) para mudar a atual realidade e conseguir os laudos necessários, exatamente dez dias antes do jogo, assim como manda o Manual de Competições da CBF.

Procurado pela reportagem, a comunicação da Arena de Pernambuco ainda não retornou se continua previsto o duelo entre Santa Cruz x Amazonas no estádio de São Lourenço da Mata.

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