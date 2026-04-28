A- A+

SAF Santa Cruz define data de apresentação do cronograma da Assembleia dos Credores Clube tinha recebido o prazo de 15 dias para apresentar o plano do pagamento das dívidas

O Santa Cruz estabeleceu a data que irá apresentar o cronograma da Assembleia Geral de Credores para a juíza responsável pelo processo da Recuperação Judicial: será no dia 7 de maio de 2026.

A informação foi confirmada pelo presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues. A reunião entre os assessores jurídicos do clube, juntamente com os Administrativos Judiciais, aconteceu na tarde desta terça-feira (28).

Em processo de Recuperação Judicial (RJ), o Santa chegou a acertar mais de 300 acordos com os credores em acordos extrajududiciais autorizados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Para esses primeiros acordos, o TJPE autorizou a liberação de R$ 7,7 milhões destinados ao DIP Finance, tipo de empréstimo destinado a empresas em recuperação judicial que fornece o capital necessário para continuar operando e se reestruturando.

Prorrogação

Vale lembrar que no último dia 14 de abril, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) prorrogou o período de suspensão de ações da Recuperação Judicial (RJ) determinando que o clube apresentasse um cronograma dentro de 15 dias, ou seja, nesta quarta-feira (29).

Como funciona?

A Assembleia Geral de Credores funciona como órgão supremo em situações de recuperação judicial ou falência, onde credores votam para aprovar, modificar ou rejeitar o Plano de Recuperação Judicial da empresa, neste caso, do clube. Sendo aprovada, é gerada um efeito novativo, em que há a renegociação e quitação das dívidas, extiguindo a dívida original e transformando uma 'nova dívida' com novos termos.

Como a dívida antiga é extinta, as hipotecas, penhoras, fianças e juros antigos também acabam.

Veja também