Santa Cruz define prioridades da SAF: "Voltar ao Arruda e sair da Série C"
Investidores seguem com a meta de investir R$ 1 bilhão em 15 anos
O Santa Cruz já tem definida as prioridades para os primeiros dias da SAF, quando esta for oficialmente aprovada e implantada. Nesta quarta-feira (10), em entrevista coletiva, o presidente Bruno Rodrigues e o investidor da Cobra Coral S/A, Iran Barbosa, trataram dos principais pontos do contrato, bem como das maiores necessidades do clube: reforma do estádio do Arruda e acesso à Série B.
Uma das maiores marcas da proposta vinculante segue em vigor: investimento de R$ 1 bilhão durante 15 anos. Contudo, alguns pontos foram reformulados no último aditamento.
Primeiramente, o grupo de investidores terá que fazer investimentos mais urgentes na reestruturação do estádio do Arruda. Dessa forma, ficou acordado que será necessário um investimento de R$ 100 milhões nos primeiros três anos - sendo pelo menos R$ 10 milhões para obras mais emergenciais ainda em 2026.
Também está estabelecido que o estádio passará para SAF assim que a questão da Lei da Doação dos Terrenos for resolvida com a Prefeitura do Recife e a Câmara de Vereadores da cidade.
Enquanto isso, o Arruda será concedido ao grupo pelo prazo de 35 anos, podendo ser renovado pelo mesmo período.
Centro de treinamento
Outro ponto central do contrato passa pela necessidade de construção de um novo Centro Treinamento. É de consenso no clube que o Ninho das Cobras não vem conseguindo atender todas as necessidades.
Desta forma, o grupo de investidores deve construir um novo CT com no mínimo três campos oficiais, alojamentos e academia. Ficou estabelecido que o prazo de conclusão das obras será de 36 semanas, caso o clube consiga o acesso à Série B.
Futebol
Principal atividade do clube, o futebol também tem uma meta mínima de investimento. Conforme o próprio Iran Barbosa afirmou, o Santa Cruz acabou de sair do "inferno" da Série D e agora está no "purgatório" da Série C. Dessa forma, a prioridade agora é avançar à Série B o mais rápido possível.
Para tanto, os investidores devem fazer o aporte de no mínimo R$ 36 milhões na Série C de 2026. Esse valor inclui folha salarial de atletas e comissão técnica, investimentos em contratações e demais ações necessárias ao futebol.
“Essa é a grande diferença de falar custo no futebol e folha (salarial). Não são R$ 36 milhões de folha. Isso inclui valor de transferência para clube. Como, por exemplo, achamos um camisa 10, de 18 anos, em algum clube da Série A, e o clube quer R$ 5 milhões para me passar o passe. Isso entra dentro do processo”, disse Iran Barbosa.
A título de comparação, o balanço financeiro do clube em 2024 demonstrou que a receita total do Santa Cruz foi de R$ 14 milhões, incluindo futebol e demais atividades. Portanto, este valor que irá exclusivamente ao futebol supera em quase R$ 20 milhões a receita bruta do clube no ano passado.
Investimento (mínimo) da SAF no Santa Cruz por divisão:
Série D: R$ 20 Milhões
Série C: R$ 36 Milhões
Série B: R$ 52 Milhões
Série A: R$ 100 Milhões
Sobre a estrutura de organização, tudo dependerá de quem será o "homem forte" do futebol. A ideia de Iran é estruturar o organograma contando com um CEO da SAF, algo que Pedro Henriques já vem desempenhando.
Outro cargo é o de SEO, função similar à de um diretor de futebol. Por último, um diretor de operações, que irá fazer a gerência de estádio e questões comerciais.
Governança
Outra alteração definida foi no modelo de governança. O clube enquanto associação terá mais um representante dentro do conselho, somando agora sete cadeiras.
“Nós vamos ter um conselho de sete membros: sendo cinco da Cobra Coral S/A e dois da associação, que serão o presidente do executivo e o presidente do Conselho Deliberativo”, explicou Bruno Rodrigues.
Próximos passos
Durante a entrevista, o presidente Bruno Rodrigues confirmou que o Poder Executivo do clube já entregou o contrato ao Conselho Fiscal para produzir o parecer. Essa fase não tem poder de veto.
Em seguida, a proposta será encaminhada ao Conselho Deliberativo, que tem oito dias para convocar os conselheiros e votar a decisão. Assim como a fase anterior, não existe o poder de veto.
Por último, será enviado para Assembleia Geral Extraordinária, possuindo 45 dias corridos para que a instância máxima do clube vote e aprove ou não a SAF. É o único órgão com poder de veto.
Tendo definição positiva para transformação do clube em SAF, o rito volta ao Conselho Deliberativo para ser ratificado e a SAF ser oficialmente implementada. A estimativa atual é que esse processo percorra dure de 65 a 90 dias.
Cronograma
- Envio de documentação para o Conselho Fiscal (em andamento) (prazo até o dia 18 de setembro)
- Envio de documentação ao Conselho Deliberativo (prazo de oito dias úteis)
- Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (prazo de 45 dias corridos)