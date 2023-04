A- A+

Futebol Santa Cruz demonstra interesse em contratar Wagninho, do Náutico Tricolor busca trazer o meia por empréstimo para o início da Série D do Campeonato Brasileiro

Formado nas divisões de base do Náutico, o meia Wagninho pode integrar o elenco do Santa Cruz para a Série D do Campeonato Brasileiro. Buscando rejuvenescer o elenco, o Tricolor procurou o atleta para trazê-lo por empréstimo junto ao Timbu até o final da temporada. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Fabiano Barbosa.

“Tem uma conversa em andamento, mas antes vamos ver o que o Náutico pensa sobre o Wagner. A gente vê com bons olhos porque o Santa Cruz também é um time grande. O atleta ficou feliz pela sondagem. O treinador (Felipe Conceição) já trabalhou com o jogador e isso também empolgou”, afirmou o empresário.

Wagninho voltou recentemente ao Náutico após um empréstimo ao Ferroviário/CE. Recentemente, o atleta teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, que o tirou de parte da temporada 2022. Além da equipe cearense, o prata da casa alvirrubro chegou a atuar pelo time de base do Fluminense e pelo Retrô.

Com a camisa do Náutico, Wagninho disputou 35 jogos, sem gols marcados. Foi no Timbu, inclusive, em que o jogador trabalhou sob o comando de Conceição, no ano passado.

Veja também

