A- A+

Departamento Médico Santa Cruz informa não ter jogadores no departamento médico William Alves e Ariel já estão em transição física

O departamento médico do Santa Cruz está zerado. Nesta sexta-feira (20), o clube publicou um boletim médico que indicava que o setor não tinha mais jogadores lesionados e todos já estavam em transição, como o zagueiro William Alves e o atacante Ariel.

O diretor médico do clube, Antônio Mário Valente, falou sobre os casos dos atletas, que precisam apenas se readequar fisicamente para atuar normalmente. O caso de William Alves ainda carece de uma observação.

“Do ponto de vista do Departamento Médico do Santa Cruz, estamos com todos os atletas liberados, exceto o William Alves, que vem ainda com cuidados médicos, mas já na transição”, começou.

O defensor sofreu uma entorse no joelho no triunfo por 1x0 contra o Vitória, na Arena de Pernambuco, e estava previsto que estaria fora de toda a disputa do Pernambucano.

“Com evolução muito boa, nós entramos na quinta semana, na qual esperávamos que levasse dez semanas, de acordo com o diagnóstico dele, que foi entorse de joelho com comprometimento posterolateral, mas evoluiu muito bem, já está treinando inclusive com bola”, revelou o médico.

Ainda sem conseguir estrear na temporada, por causa de uma tendinite solear, Ariel vem buscando entrar em ritmo para fazer sua primeira partida na temporada.

“O Ariel não se encontra há três semanas no Departamento Médico, está na transição física, e a evolução física não é conosco do Departamento Médico; mas do ponto de vista de tratamento, ele já está liberado há três semanas”, disse o médico do Santa.

O Tricolor volta a campo neste domingo (22), às 18h, nos Aflitos, pelo jogo de volta da semifinal do Pernambucano, contra o Náutico. O Santa Cruz precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à finalíssima ainda no tempo normal.



Veja também