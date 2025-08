A- A+

Campeonato Brasileiro Santa Cruz é derrotado pelo Sergipe em jogo de ida da 2ª Fase da Série D O jogo de volta, na Arena de Pernambuco, acontece no próximo domingo (10) com a Cobra Coral precisando da vitória para seguir rumo ao acesso à terceira divisão

Pelo jogo de ida da 2ª Fase da Série D, o Santa Cruz foi derrotado pelo Sergipe por 2 a 1, neste domingo (3), na Arena Batistão.

O jogo da volta está marcado para o próximo domingo (10), na Arena de Pernambuco. Uma vitória simples da Cobra Coral leva a disputa para as penalidades.

Para avançar de forma direta, o Tricolor precisa vencer o Gipão por dois ou mais gols de diferença.

Apesar do primeiro jogo fora de casa, o técnico Marcelo Cabo não mudou o esquema que foi utilizado na maioria das partidas nesta Série D.

A única novidade foi a confirmação de Rokenedy como goleiro titular da equipe após um bom desempenho diante do Treze-PB.

O jogo

A primeira etapa entre Sergipe e Santa Cruz foi bem movimentada. E o jogo começou animado com um gol logo aos seis minutos. Aposta de Marcelo Cabo para o mata-mata, Rokenedy iniciou a partida com uma falha.

Já a dupla de ataque do Gipão funcionou. Mauro teve uma excelente visão de jogo e buscou o lançamento para Matheus Sacramento, que dominou e finalizou de fora da área. O chute foi forte, mas no meio do gol. Rokenedy falhou e acabou aceitando para festa da torcida colorada.

Embalado com o gol, o Sergipe dominou as ações da partida, com Rokenedy se redimindo da falha inicial. Aos 12 minutos, o arqueiro começou suas defesas na finalização de fora da área do volante Iago Pereira.

O Santa Cruz, na busca pelo empate, começou a encontrar espaços pelo lado esquerdo ofensivo com ações de Geovany e as ultrapassagens de Nathan.

Uma dessas jogadas gerou o escanteio que foi o desafogo para a equipe coral, aos 28 minutos. Enquanto a defesa do Sergipe se preocupou em marcar a área, a Cobra Coral fez uma jogada ensaiada.

Willian Jr. acertou o passe longo para Geovany que estava na meia-lua da área. O atacante dominou e bateu no canto sem chances para o goleiro.

Depois de fazer boas defesas, Rokenedy teve sua maior intervenção após o empate coral. Aos 33 minutos. Felipe Pará recebeu livre no lado esquerdo da grande área e finalizou com perigo.

O arqueiro tricolor espalmou e a defesa conseguiu afastar o rebote.

A Cobra Coral pouco criou depois de chegar ao gol de empate. A melhor chance foi desperdiçada por Thiago Galhardo, aos 36 minutos. Geovany cruzou uma bola certeira para o centroavante que cabeceou por cima do gol.

No último minuto do primeiro tempo, a equipe colorada assustou Rokenedy pela última vez. De longe, Matheus Sacramento acertou o travessão numa cobrança de falta.

Retorno fulminante

Assim como no primeiro tempo, o Sergipe recomeçou a partida num ritmo acelerado e chegou ao gol rapidamente com uma boa jogada construída pelo lado esquerdo.

Aos dois minutos, Felipe Pará recbebeu, cortou a marcação e cruzou com precisão para Rickelme. O ponta apareceu como elemento surpresa dentro da área e cabeceou sem chances para o goleiro coral.

A resposta do Santa Cruz foi perigosa. Logo aos seis minutos, Thiago Galhardo girou para cima do zagueiro no meio de campo e saiu livre no contra-ataque.

O centroavante fez o passe para Wilian Jr, que cortou o marcador e obrigou Alan Alves a fazer uma grande defesa.

Com o gol sofrido, o Santa Cruz passou a controlar a partida e ocupar o campo de ataque. Equipe do Sergipe adota postura defensiva.

Aos 30 minutos, Willian Jr. foi mais uma vez efetivo na bola parada. Ao invés de cruzar na área, ele bateu direto, buscando o ângulo, para defesa do goleiro colorado.

Aumentando a pressão com o decorrer do segundo tempo, a Cobra Coral ficou muito perto do gol de empate. Aos 33 minutos, o goleiro Alan Alves fez uma sequência de duas grandes defesas.

Na primeira, Gabriel Galhardo bateu forte de fora da área para defesa do arqueiro, que no rebote abafou a finalização do estreante Adailson.

Ficha técnica

Sergipe 2

Alan Alves; Ronaldo Santos; Mateus Henrique, Júnior Sergipano e PH (Rychelmy); Pedro Santos, Rickelme (Eduardo Guedes), Iago Pereira e Felipe Pará (Ericson); Mauro (Tinga) e Matheus Sacramento (Ryan). Técnico: Dico Wooley.

Santa Cruz 1

Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico, Matheus Vinícius e Nathan (Vinicius Silva); Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Jr (Pedro Henrique).; Geovany (Lucas Bessa), Thiaguinho (João Pedro) e Thiago Galhardo (Adailson). Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena Batistão (Aracaju-SE)

Árbitro: Márcio dos Santos (AL)

Assistentes: Esdras Mariano e Fernanda Félix (ambos AL)

Gols: Matheus Sacramento (6’ do 1º tempo); Geovany (28’ do 1º tempo); Rickelme (2’ do 2º tempo)

Cartões Amarelos: Matheus Sacramento (SER); Tinga (SER); Júnior Sergipano (SER); Ronaldo Santos (SER); Yuri Ferraz (SCZ); Thiago Galhardo (SCZ)

