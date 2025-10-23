A- A+

Santa Cruz Santa Cruz anuncia parceria com empresa de sustentabilidade e oferece descontos na conta de energia Clube realiza mutirão de cadastramento para torcedores nesta sexta (24) e sábado (25)

O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quinta-feira (23), o lançamento do projeto Energia Coral.

A iniciativa é uma parceira entre o clube e a empresa de sustentabilidade iGreen Energy, e tem o objetivo de oferecer benefícios aos torcedores do Santa Cruz e à população, além de gerar receita para o clube e contribuir com a preservação do meio ambiente.

Um dos benefícios que o projeto oferece são descontos na conta de energia elétrica para o torcedor tricolor, sem a necessidade de investimento ou taxas, conforme estabelece a Lei Federal nº 14.300.

Para ter direito ao benefício, o torcedor precisa realizar o cadastro nesta sexta (24) e NO sábado (25) na sede do clube, no Estádio do Arruda, no bairro de mesmo nome da Zona Norte do Recife.

De acordo com a iGreen Energy, cada adesão feita pelos torcedores e pela comunidade representa economia direta ao consumidor e retorno financeiro ao Santa Cruz, fortalecendo o clube e promovendo o uso consciente de energia limpa e renovável.

“Essa parceria vem em um momento simbólico para o Brasil, que será sede da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O projeto Energia Coral reforça o compromisso do Santa Cruz e da iGreen Energy com as metas globais de sustentabilidade, mostrando que o esporte também pode ser um agente transformador na transição energética e na luta contra as mudanças climáticas”, disse a iGreen Energy, em comunicado.



