Santa Cruz: desde a lesão de Israel, Tricolor não tem dono da posição na lateral

A- A+

O Santa Cruz vem sofrendo com problemas nas laterais. Desde que o lateral-direito Israel lesionou-se ao final do primeiro turno da Série D, o Tricolor do Arruda não teve um substituto que trouxesse tranquilidade ao setor.

No lado esquerdo, Rodrigues, Nathan e Vinícius ainda não conveceram o técnico Marcelo Cabo quem é o dono da posição. O bastão pode circular até o início da fase de mata-mata.

O fato pode ser visto até como coincidência, mas os números podem evidenciar o contrário. Desde que se lesionou ao final da sétima rodada, o lateral Israel parece ter levado com ele muito do encaixe da equipe dentro de campo.

O camisa 15 era um dos grandes destaques do time de Marcelo Cabo, atuando até numa segunda linha e, por determinado momento, chegou a ser o artilheiro do time na competiçaão.

Desde que está ausente, o aproveitamento do time caiu de mais de 90% para apenas 33% nos últimos quatro jogos que esteve fora. Na busca de suprir a ausência, Marcelo Cabo testou Toty nas duas primeiras partidas - Ferroviário e Sousa -, mas logo deu oportunidade de Yuri Ferraz também ter seus minutos nos dois últimos jogos - - Central e América/RN.

Toty segue na briga para titularidade na lateral-direita - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O treinador se vê bem municiado e fez questão de elogiar os atletas que brigam pela vaga na lataral-direita. “Temos dois bons laterais, que são o Toty e o Yuri (Ferraz), vamos trabalhando com eles para que possam entregar o melhor para nossa equipe", disse.

Yuri Ferraz foi titular nos dois últimos jogos do Santa, mas foi muito questionado pela torcida. - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Para o jogo deste domingo (13), contra o Santa Cruz de Natal, no Arruda, Israel segue vetado pelo departamento médico por dores na lombar. “O Israel está se preparando, cumprindo os protocolos internos e, para esse jogo, ainda não tem condição de ser relacionado. Foi uma lesão complexa e ainda está em processo de evolução"

Esquerdo

No lado esquerdo, o Santa Cruz tem três atletas disponíveis no elenco principal: Vinícius Silva, Rodrigues e Nathan, que ganhou a posição no último confronto, no empate em 0x0 contra o América/RN. Ainda buscando o dono dessa vaga, Cabo enxerga os jogadores em um nível bem nivelado e revela que está dando oportunidade para que todos apresentem.

Rodrigues foi o titular na lateral-esquerda do Santa Cruz por muito tempo, mas há quatro rodadas não joga ou é relacionado - Foto:Evelyn Victoria/Santa Cruz

“Eu tenho um equilíbrio muito grande nessa posição, nos dois lados. Não temos diferenças técnicas grandes, acho que a disputa está em aberto e estou tentando prospectar (os titulares) dando continuidade de dois ou três jogos, para assim definir. Quero oportunizá-los. São todos muito equilibrados", disse.



Veja também